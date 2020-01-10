Новый опасный план: Путин рассказал, когда по Крымскому мосту пустят грузовые поезда

Владимир Путин / УНИАН

Полноценное движение грузовых поездов по Крымскому мосту - с Кубани в аннексированный полуостров Крым - начнется через полгода 1 июля 2020-го.

С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 января, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова в Ялте.

По словам главы России, во второй половину 2020-го железнодорожные поезда с грузами будут курсировать в регулярном режиме через Крымский мост.

Напомним, ранее в понедельник 23 декабря, российский президент Владимир Путин, проехал по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив в аннексированный Крым в кабине машиниста.