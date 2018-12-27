Крымский мост удушает экономику России — экс-советник Путина

Крымский мост удушает экономику России, считает бывший советник Владимира Путина / most.life / most.life

Построенный Российской Федерацией мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) удушает экономику украинских городов — Бердянска, Мариуполя и даже самой РФ.

Крымский мост достоин только одного — разбора и ликвидации, рассказал российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, Керченский мост — "это мост под названием "удав" в самом прямом смысле этого слова".

"Его заниженная арка не пропускает 44% судов, которые раньше проходили в Мариуполь и Бердянск. По ширине он гораздо уже, чем другие мосты. Само автомобильное полотно построено буквально над уровнем воды, плюс к этому прикреплены специальные счеты, которые запрещают проход любых судов, в том числе маломерных и лодок", — отметил он.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертЭкономист подчеркнул, что после введения моста в эксплуатацию, грузооборот мариупольского порта упал 50%. "К тому же 16-ти километровый Керченский пролив перевязан удавкой, при которой остается только один проход — Керчь-Еникальский канал. Но он контролируется ФСБ", — заявил аналитик.

"Иными словами, это такой ФСБшный мост, который удушает экономику не только Мариуполя и Бердянска, но даже и России…", — добавил экс-советник российского лидера.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.