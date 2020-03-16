"Плевать": Путин психанул из-за санкций и снова заговорил о их "пользе"

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал санкции, введенные после аннексии Крыма и войны на Донбассе. По словам российского лидера, ему безразличны ограничения западных стран.

"Да плевать на них, на эти санкции! По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение – и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все", - цитирует Путина ТАСС.

При этом он вспомнил о пользе санкций для экономики РФ

"Это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", - подытожил российский президент.

Как ранее сообщал Главред, США расширили санкции против Российской Федерации. В санкционный список попали компании Техномар и Авилон.