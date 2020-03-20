УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ

20 марта 2020, 22:09

Из-за жесткого карантина попасть в страны ЕС смогут не все.

МИД, Украина, Евросоюз
В ЕС пустят только некоторых украинцев / ZN.UA

В связи с пандемией коронавируса, Евросоюз разрешил въезд на территорию государств-членов блока украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС.

Как сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в Facebook, попасть в страны Евросоюза также смогут украинцы, которые имеют действительные постоянные или временные разрешения на проживание в любом государстве блока.

Читайте такжеАфрика, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны

"ЕС принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеют действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любой стране ЕС", - сообщил дипломат.

Также дипломат добавил, что такое решение ЕС принял из-за жесткого карантина, который ввела Украина с целью предотвращения распространения опасного вируса.

Коронавирус в Украине

Напомним, из-за угрозы распространения жуткого коронавируса по территории Украины, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как писал Главред, первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили во Львове. По словам львовского главы Андрея Садового, мужчина 13 марта вернулся из Германии. По его словам, заразившийся – мужчина 1950 года рождения.

коронавирус в Украине китайский коронавирус симптомы эпидемия коронавируса Евросоюз карантин
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:58
Зеленский забил тревогу и уговорил свою маму отсидеться дома
22:26
Более 600 погибших за сутки: Италия побила рекорд смертности от коронавируса
22:20
Беспощадный коронавирус: в Украине резко увеличилось число заболевших
22:09
В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
21:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: влиятельная опора и досадный прокол Видео
21:31
Нардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатов Видео
21:28
Африка, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны
20:58
Житель ЖК Паркове місто: в Киеве подозревают четвертый случай коронавируса
20:42
В Италии от коронавируса скончалась третья украинка
20:24
В Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider и еще четырех игр
20:02
В Бердянске священники борятся с коронавирусом цистернами святой воды Видео
20:00
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
19:56
Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях
19:33
Украина стала главным покупателем российской свинины
19:31
Готовьте шубы и валенки: синоптики огорчили прогнозом на выходные
19:09
"Прожорливый" коронавирус добрался до Львова: что известно
19:05
Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жар
19:03
Disney запускает фильм Вперед онлайн - дата выхода
19:02
Карантин в Украине: в сети АТБ ввели ограничение на покупателей: почему и где
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 20-03-2020 - интимное свидание Видео
18:46
На улицы вывели армию: в Италии растет количество смертей от коронавируса
18:45
"Крым не забирали": солист Нервов оправдал Путина за нападение на Украину Видео
18:36
Комендантский час: Аваков объяснил, что будет с Украиной
18:36
"Это для пожилых": эвакуированный из Польши украинец выступил против карантина - видео Видео
18:29
"Самое трудное впререди": в Минздраве шокировали прогнозом по коронавирусу
18:07
Карантин: в Минсоцполитики рассказали, грозит ли украинцам потеря субсидий
18:05
ХОГА создала координационный совет по борьбе с коронавирусом актуально
18:00
Первый штраф за нарушение карантина: киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривен
17:59
У людей "поедет" голова и власть сметут: почему Украине грозят транспортные бунты
17:37
В Черновцах первый выздоровевший от коронавируса выписался из больницы - видео Видео
17:37
Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты Видео
17:33
Такси будут бесплатно возить медперсонал во время карантина
17:31
"Коронавирус повержен": у Пугачевой и Галкина посмеялись над эпидемией коронавируса Видео
17:30
Евровидение 2021: страны определились с участниками Видео
16:54
Заразившийся коронавирусом Шахов летал во Францию в компании чиновников – журналист
16:53
"Иди нах*й, ты, бл*дь, десятый": в Киеве пассажир выкинул кондуктора из троллейбуса - видео Видео
16:49
От The Last of Us до Left 4 Dead 2 – игры, которые стоит пройти во время карантина
16:24
Высокопоставленный чиновник Нафтогаза заразился коронавирусом Видео
16:17
Эксперт спрогнозировал, помешают ли санкции достроить Северный поток-2
16:10
Открытие метро в Киеве перенесли: какой сюрприз преподнес карантин 2020 Видео
16:09
Гнев и ненависть в Одессе: пассажиры избивают водителей троллейбусов и ложатся на рельсы
15:54
Создатель серии Half-Life раскритиковал Apple за ее стремление убить конкуренцию
15:51
С Днем счастья – прикольные картинки и поздравления, рецепты счастья Видео
15:46
Эпидемия не помеха: в аннексированном Крыму российские военные "поиграли в войнушку"
15:37
Сумасшедший дом: телеканал отличился странным титром во время выступления Зеленского
15:36
Эмилия Кларк высказалась о судьбе Дейенерис год спустя финала Игры Престолов
15:20
В сети нашли арты отмененной версии украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2
14:58
Авакова поймали за необычным занятием прямо во время заседания Кабмина Видео
14:57
В Киеве задержали любителя "русского мира": подробности
14:45
Весеннее равноденствие 2020 – что делать для замужества и беременности Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять