В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ

В ЕС пустят только некоторых украинцев / ZN.UA

В связи с пандемией коронавируса, Евросоюз разрешил въезд на территорию государств-членов блока украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС.

Как сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в Facebook, попасть в страны Евросоюза также смогут украинцы, которые имеют действительные постоянные или временные разрешения на проживание в любом государстве блока.

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"ЕС принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеют действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любой стране ЕС", - сообщил дипломат.

Также дипломат добавил, что такое решение ЕС принял из-за жесткого карантина, который ввела Украина с целью предотвращения распространения опасного вируса.

Коронавирус в Украине

Напомним, из-за угрозы распространения жуткого коронавируса по территории Украины, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как писал Главред, первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили во Львове. По словам львовского главы Андрея Садового, мужчина 13 марта вернулся из Германии. По его словам, заразившийся – мужчина 1950 года рождения.