Дело сбитого над Донбассом малазийского Боинга: в Нидерландах уволился главный прокурор

В Нидерландах уволился прокурор, который вел дело MH17 / Reuters

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался расследованием дела МН17, с 1 апреля 2020 уходит с должности генпрокурора.

Стало известно, что Вестербеке возглавит полицию Роттердама.

"С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", - проинформировали в пресс службе правоохранительного органа, передает Укринформ.

Отметим, в должности генпрокурора Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал, среди прочего, за уголовное расследование сбитого на Донбассе самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.

Отметим, 9 марта в Гааге началось рассмотрение в суде резонансного дела о крупнейшей авиакатастрофе малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом.

По словам юристов, судебный процесс по делу MH17 может продлится 4-5 лет. Только после этого можно говорить о вынесении какого-либо решения.

Читайте также"Путин дал разрешение": на суде по делу рейса МН17 в Гааге указали на русский следНапомним, ранее сообщалось, личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Боинге малазийских авиалиний МН17 будут засекречены, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Согласно документам, свидетели "подвергаются значительным рискам".

В то же время, одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности. Следственный судья полагает, что свидетель ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно.