Девушка с собачкой Анастасия Зинченко снова попала в Ухане в зону карантина

Украинка Анастасия Зинченко, которую в феврале 2020 года не эвакуировали вместе с соотечественниками из Уханя из-за собачки, осталась в Китае и рассказала, что в одном из районов города вновь объявлен карантин.

"Не знаю, то ли я невезучая, то ли так нужно, но сегодня на моем районе в Ухань объявили 14 дневный новый карантин потому, что нашли нового зараженного человека. По стечению обстоятельств в последние дни карантин внутри города был снят и люди ходили спокойно в магазины и т.д, этот человек тоже, поэтому все его друзья и где он был до этого, теперь под подозрением", — рассказала девушка в Instagram.

По словам Анастасии, теперь на протяжении двух недель ей нельзя выходить из дома, куда периодически будут приходить контролирующие органы и проверять температуру. Срок полного снятия карантина, который был заявлен на 8 апреля, переносится на неопределенное время.

"Раньше говорили что 8 апреля распечатают город, но я уже в этом очень сомневаюсь. Как будет дальше и чем все это закончится, я не знаю", - подытожила "девушка с собачкой".

Как ранее сообщалось, Анастасия Зинченко раскритиковала ситуацию на границе Украины и Польши из-за возвращения заробитчан. По ее словам, такое поведение людей только способствует распространению коронавируса Сovid-19.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинской модели Анастасии Зинченко, которая работала в Ухане, но не смогла вернуться во время всеобщей эвакуации из-за собаки.

Все началось с того, что гражданку Украины Анастасию Зинченко представители посольства Украины в Китае отказались зарегистрировать для эвакуации из Уханя в связи с эпидемией коронавируса из-за наличия у нее собаки.