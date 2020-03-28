"Домой, видишь ли, захотелось": украинка с собачкой из Китая распекла заробитчан

Анастасия Зинченко осталась в Китае / instagram.com/nastyazinchenko

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Уханя из-за собаки, раскритиковала ситуацию на границе Украины и Польши из-за возвращения заробитчан. По ее словам, такое поведение людей только способствует распространению коронавируса covid-19.

"Польская граница – ну вот как они стоят? Один, два там зараженных, через пару часов 30, через сутки 300…все в куче. Домой, видишь ли, всем захотелось резко! Ну и зачем?", - отметила девушка.

При этом Зинченко засомневалась, что возвращаются украинцы только из Польши, потому что "домой хотят все".

Как ранее сообщал Главред, перед закрытием государственной границы Украины с Польшей творится полный беспредел - образовались ужасные очереди, пограничники не успевают оформлять людей. На пункты пропуска съехались тысячи людей. За минувшие сутки домой вернулись почти 18 тысяч украинцев. Более 6 500 — своим ходом.