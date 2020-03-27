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"Люди как собаки. Нефедову пора застрелиться": на границе с Польшей полный беспредел

27 марта 2020, 20:20

Пользователи Сети негодуют из-за огромных очередей на границе Польши с Украиной.

Очереди на границе с Польшей / varta1.com.ua

Перед закрытием государственной границы Украины с Польшей творится полный беспредел - образовались ужасные очереди, пограничники не успевают оформлять людей.

Как пишут местные СМИ, сегодня последний день, когда граждане могут попасть в страну на общественном транспорте. Уже завтра пересечь границу можно будет только на своей автол или на "своих двух". Поэтому на пункты пропуска съехались тысячи людей. За минувшие сутки домой вернулись почти 18 тысяч украинцев. Более шести с половиной тысяч — своим ходом.

Ужасные очереди на границе / Захид.нет

Пользователи Сети выложили видео огромных очередей, а также разместили комментарии с возмущениями по поводу сложившейся ситуации.

Охранники границы рассчитывают на понимание соотечественников, возвращающихся из-за рубежа. Просят учесть, что пограничники делают все возможное для того, чтобы не причинять гражданам лишних неудобств. Сотрудники ГПСУ работают без выходных и с большими сверхурочными нагрузками. При этом пограничники также находятся в зоне риска, ведь большинство подтвержденных больных COVID-19 в Украине - это люди, которые вернулись из-за границы.

"Чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в Украину на границе с Польшей и разгрузить это направление, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешеходное направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", - сообшает погранслужба.

Отмечается, что для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе 2 автомобилей.Согласно сообщению, обеспечены рабочие места для 7 экспертов по проверке документов.Оформление граждан на прибытие в Украину началось в 17:00.

Ранее Главред писал, что  26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. 

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