Границы будут на замке: в МИД объяснили, как украинцам вернуться домой

На границах образовались огромные очереди / varta1.com.ua

Сегодня в Украине будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. На пропускных пунктах образовались огромные очереди из украинцев, которые пытаются попасть домой. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что до полуночи 27 марта граждане смогут попасть в страну. Для этого им необходимо пересечь границу пешком или на авто.

"Дорогие украинцы, застрявшие в разных уголках мира. Почти весь мир закрыл границы. Украина также полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. Сейчас останется возможность пересечь границу только пешком или на авто. Граница ни в коем случае не закрывается на замок", – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на странице МИД Украины в Facebook.

Что касается граждан, которые останутся за рубежом, то они могут рассчитывать на помощь украинского МИД.

"Мы знаем о каждом, кто нуждается в нашей защите и помощи, хочет вернуться домой. Мы знаем о ежедневных штрафах за превышение срока пребывания в странах, где вы находитесь, и будем решать эти проблемы. МИД вас не оставляет! Мы ищем возможности, как вернуть вас и после того, как будет закрыто регулярное пассажирское сообщение", – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что для поддержки украинцев за границей он поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины развернуть программу "Защита". Посольства и консульства во всем мире будут сотрудничать для защиты интересов украинцев, заверил Кулеба.

По данным пресс-службы ГПСУ, перед закрытием границы из-за ужесточения карантина 26 марта в сотрудники Госпогранслужбы оформили более 27 тысяч пропускных операций. Более 18 тысяч - это граждане Украины, которые возвращались из-за границы. При этом более 6,5 тыс. наших соотечественников прибыли пешком в пункты пропуска со странами ЕС.

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Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 27 марта 2020, Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.