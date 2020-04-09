Цены на нефть резко подскочили: Россия и Саудовская Аравия договорились о добыче

Цены на нефть начали расти / Reuters

О существенном сокращении добычи нефти накануне договорились недавние оппоненты Россия и Саудовская Аравия.

Как пишет Reuters со ссылкой на информацию от высокопоставленного чиновника из РФ, страны заключили новую сделку и урегулировали все недавние противоречия.

Уточняется, что группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки.

Читайте такжеЦены на нефть: что творится на мировых рынках из-за коронавирусаСаудовская Аравия обязалась сократить добычу нефти максимум на четыре миллиона баррелей в сутки. Однако уменьшать страна намерена, отталкиваясь от рекордного уровня в 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле. Информацию подтвердили источники, которые близки к нефтяной политике королевства.

Россия высказала готовность сократить нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+ приблизительно на два миллиона баррелей в сутки. Осведомленные источники заверяют, что два миллиона баррелей - это максимальная планка сокращения для РФ. В частности, в марте Россия добывала 11,3 миллиона баррелей в сутки.

После договора между Москвой и Эр-Риядом резко подскочила цена на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8,62% до $35,67 за баррель к 17:40, на WTI - на 9,57% до $27,49 за баррель.

Напомним, президент РФ Владимир Путин завил, что для России максимально выгодной будет цена 42 доллара за баррель нефти, поскольку именно такая стоимость запланирована в бюджете государства на текущий год.

Как ранее сообщалось, цены на нефть на мировых рынках установили еще один антирекорд.

Отметим, нефть на мировых рынках начала стремительно дешеветь в январе (с 63 до 56 доллара США за баррель) после пандемии китайского коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо.