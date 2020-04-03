Путин назвал комфортную цену на нефть и договаривается с США и Саудовской Аравией

Кремль полагает, что на рынке может возникнуть дефицит сырья.
Президент РФ Владимир Путин завил, что для России максимально выгодной будет цена 42 доллара за баррель нефти, поскольку именно такая стоимость запланирована в бюджете государства на текущий год.
"Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет свёрстан из расчета $42 за баррель. И вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, в мире может возникнуть в скором будущем такая ситуация, что на мировом рынке будет зафиксирован дефицит нефти.
Также Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти.
Читайте такжеЦена на нефть побила рекорд падения с 2003 года"Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки", — сказал он.
Путин подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка. Говоря о сокращении добычи, президент сказал, что речь может идти о сокращении на десять миллионов баррелей в сутки или чуть больше.
По словам президента РФ, они никогда не стремились установить на рынке слишком высокие или низкие цены на нефть. Он не сомневается, что причины снижения цен и добычи связаны "прежде всего с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства и снижением спроса".
Как ранее сообщалось, цены на нефть на мировых рынках установили еще один антирекорд.
Напомним, нефть на мировых рынках начала стремительно дешеветь в январе (с 63 до 56 доллара США за баррель) после пандемии китайского коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо.