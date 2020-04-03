Путин назвал комфортную цену на нефть и договаривается с США и Саудовской Аравией

Путин определился с ценой на нефть / Reuters

Президент РФ Владимир Путин завил, что для России максимально выгодной будет цена 42 доллара за баррель нефти, поскольку именно такая стоимость запланирована в бюджете государства на текущий год.

"Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет свёрстан из расчета $42 за баррель. И вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, в мире может возникнуть в скором будущем такая ситуация, что на мировом рынке будет зафиксирован дефицит нефти.

Также Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти.

Читайте такжеЦена на нефть побила рекорд падения с 2003 года"Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки", — сказал он.

Путин подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка. Говоря о сокращении добычи, президент сказал, что речь может идти о сокращении на десять миллионов баррелей в сутки или чуть больше.

По словам президента РФ, они никогда не стремились установить на рынке слишком высокие или низкие цены на нефть. Он не сомневается, что причины снижения цен и добычи связаны "прежде всего с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства и снижением спроса".

Как ранее сообщалось, цены на нефть на мировых рынках установили еще один антирекорд.

Напомним, нефть на мировых рынках начала стремительно дешеветь в январе (с 63 до 56 доллара США за баррель) после пандемии китайского коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо.