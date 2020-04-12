Ученые обнародовали новые факты о смертельном вирусе

Коронавирус можно подхватить на расстоянии 4 метров - ученые / Фото: Reuters

Жуткий коронавирус быстро распространяется по странам мира и уносит жизни граждан.

Недавно ученые из Академии военных медицинских наук Пекина, опубликованном в журнале Центров контроля заболеваний США, обнародовали исследование, в котором заявили, что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 м от зараженного человека.

Ученые исследовали поверхности и образцы воздуха, взятые в отделении интенсивной терапии и палате с заболевшими Covid-19 в одной из больниц Уханя, где началась пандемия коронавируса.

Читайте такжеКоронавирус сразит сотни тысяч украинцев: появился зловещий прогноз

Они обнаружили аэрозоль с вирусом на расстоянии до 4 м от заболевших. Ученые подчеркивают, что на таком расстоянии коронавирус не во всех случаях сохранял способность к заражению.

Также было обнаружено, что вирус содержался в половине образцов с подошв обуви персонала больницы. Ученые предполагают, что обувь медиков может быть одним из переносчиков болезни.

Ранее исследователи из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, действующий на базе киевского Политеха, спрогнозировали, что на пике эпидемии коронавируса в Украине будет насчитываться порядка 45 тысяч инфицированных коронавирусом Covid-19.