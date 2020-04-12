Добыча нефти будет рекордно сокращена - СМИ

Жуткий вирус повлиял на рынок нефти - добыча будет рекордно сокращена.
Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти.
По данным анонимного источника американского издания Reuters, сегодня страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.
Как ранее писал Главред, о существенном сокращении добычи нефти накануне договорились недавние оппоненты Россия и Саудовская Аравия.
Как пишет Reuters со ссылкой на информацию от высокопоставленного чиновника из РФ, страны заключили новую сделку и урегулировали все недавние противоречия.
Напомним, президент РФ Владимир Путин завил, что для России максимально выгодной будет цена 42 доллара за баррель нефти, поскольку именно такая стоимость запланирована в бюджете государства на текущий год.
Как ранее сообщалось, цены на нефть на мировых рынках установили еще один антирекорд.