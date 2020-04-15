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Первая женщина, испытавшая вакцину от Covid-19, поделилась эмоциями

15 апреля 2020, 21:52

Американка ни минуты не сомневалась, когда приняла решение участвовать в опасном эксперименте.

Дженнифер Халлер не побоялась испытать вакцину / Фото: The Telegraph

В США 44-летняя Дженнифер Халлер стала первым человеком, на котором ученые провели испытания вакцины от смертоносного коронавируса Covid-19.

В интервью The Telegraph женщина откровенно призналась, что хотела принять участие в эксперименте задолго до поиска, объявленного исследователями.

"Мы чувствовали себя такими беспомощными. Я ничего не могла сделать, чтобы остановить эту глобальную пандемию. Потом я увидела, что появилась эта возможность и подумала: ну возможно я смогу кое-что сделать, чтобы внести свой вклад", – отметила она.

Американка призналась, что в первый день после инъекции экспериментальной вакцины у нее повысилась температура, на второй начала болеть рука, и самочувствие было не очень приятным. Однако потом все восстановилось, и женщина стала чувствовать себя прекрасно.

Читайте такжеВакцина от коронавируса: медики из Турции сообщили хорошие новостиВ США вакцину под названием mRNA-1273 начали разрабатывать в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Изначально тестирования проходили на животных, а впоследствии решили провести эксперимент с участием человека.

Всего в испытаниях вакцины от коронавируса принимают участие 44 добровольца. Каждому из них сделают два укола с интервалом в 28 дней.

Как ранее сообщалось, в Украине разработана тест-система для определения антител к новому типу коронавируса COVID-19 в организме человека.

Напомним, украинский ученый, который сможет создать вакцину от коронавируса, получит один миллион долларов, заявил президент Владимир Зеленский.

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