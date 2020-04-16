Гора трупов: в США в доме престарелых обнаружили 17 погибших от Covid-19

В доме престарелых обнаружили 17 трупов / Reuters

В США в небольшом городке Нью-Джерси в доме престарелых полиция обнаружила 17 пожилых людей, умерших от коронавируса Covid-19.

Как сообщает New York Times, правоохранители получили анонимное сообщение, в котором было указано, что в сарае дома престарелых хранится тело умершего человека.

Однако, приехав на место, стражи порядка обнаружили другие 17 тел в небольшом морге дома престарелых, который рассчитан не более чем на 4 тела.

Позже сотрудники полиции выяснили, что всего в доме престарелых скончалось 68 человек, включая двух медсестер. Также 76 инфицированных обнаружили в двух корпусах другого дома престарелых, расположенного неподалеку. Также подхватили коронавирус свыше 40 сотрудников учреждения, включая администратора.

Читайте такжеКоронавирус нещадно убивает американцев: в США наступили черные дниОтмечается, что от коронавируса пострадали и другие дома престарелых, расположенные в нью-йоркском регионе. Уполномоченный Джош Готхаймер подчеркнул, что скорость распространения вируса можно сравнить с лесным пожаром, который трудно остановить.

Как ранее сообщалось, власть США вынуждена хоронить погибших от коронавируса в братских могилах, которые выкопали на острове Гарт Айланд недалеко от Манхэттена.

Напомним, стало известно, что разведка США впервые предупредила президента Дональда Трампа о вспышке коронавируса еще 3 января. Представители разведки в ходе закрытых брифингов также предупреждали его о серьезности угрозы.