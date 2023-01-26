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Абрамсы закроют "брестские ворота": весной Польша получит первые американские танки

26 января 2023, 12:28
Танки Abrams для польской армии "представляют большую силу", сказал Мариуш Блащак.
Танк M1 Abrams
В течение 2023 года ожидается поставка 58 танков Abrams в Польшу / Фото Википедия

Весной 2023 года Польша получит первые из 250 заказанных у США танков Abrams. В течение этого года ожидается поставка 58 танков Abrams. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, "Абрамсы" для польской армии "представляют большую силу", сообщает Polsat News.

"Задачей этих танков будет закрытие "брестских ворот". Создать такой барьер, который был бы непроходимым, если бы агрессор решил напасть на Польшу", - заявил Блащак.

Он также оценил качество танков. По мнению Блащака, Abrams намного лучше танков Leopard, но обе боевые машины явно превосходят российские танки.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, немецкие танки Leopard 2 окажутся на территории Украины быстрее, чем американские Abrams. Впрочем, конкретные даты пока что неизвестны.

Репортер Foreign Policy в Пентагоне Джек Детч сообщал, что Украина в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов помимо танков Abrams получит снаряды 120 мм, 8 тактических машин, машины поддержки, а также средства для реализации технического обслуживания.

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