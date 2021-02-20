Адвокат Навального рассказал, когда политика выпустят на свободу

Навальный может выйти на свободу летом 2023 года - адвокат / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сможет выйти из-под стражи в 2023 году. Его отправят в колонию примерно через 5 дней, сказал адвокат политического деятеля Вадим Кобзев, сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам адвоката, Навальный, учитывая все сроки наказания, сможет выйти из тюрьмы через два года.

"Более точно сейчас не скажу, надо считать на калькуляторе. Но, по моим подсчетам, он должен выйти летом 2023 года", - утверждает Кобзев.

Он также добавил, что после получения текста копии приговора по делу о клевете на ветерана, Навального переведут в колонию. До этого оппозиционер будет находиться в следственном изоляторе Матросская тишина. Копию приговора Навальному по делу о клевете должны выдать в течение 5 дней.Читайте такжеНовый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"

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