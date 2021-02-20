Адвокат Навального рассказал, когда политика выпустят на свободу

Алексей Навальный уже через 5 дней может оказаться в колонии.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сможет выйти из-под стражи в 2023 году. Его отправят в колонию примерно через 5 дней, сказал адвокат политического деятеля Вадим Кобзев, сообщает ТАСС.
Согласно подсчетам адвоката, Навальный, учитывая все сроки наказания, сможет выйти из тюрьмы через два года.
"Более точно сейчас не скажу, надо считать на калькуляторе. Но, по моим подсчетам, он должен выйти летом 2023 года", - утверждает Кобзев.
Он также добавил, что после получения текста копии приговора по делу о клевете на ветерана, Навального переведут в колонию. До этого оппозиционер будет находиться в следственном изоляторе Матросская тишина. Копию приговора Навальному по делу о клевете должны выдать в течение 5 дней.Читайте такжеНовый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"
Алексей Навальный новости
- Симоновский районный суд города Москвы 2 февраля вынес вердикт Алексею Навальному, согласно которому политику заменили условный срок на реальный по делу компании Ив Роше. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Навального отправят в тюрьму на 2,8 лет из-за того, что суд учел срок его пребывания под домашним арестом.
- Бабушкинский суд 20 февраля рассмотрел апелляцию на приговор Навальному и своим решением подтвердил вердикт. Инстанция считает законным решение о замене политику условного срока на реальный.
- В Совете Евросоюза 22 февраля намерены одобрить санкции против лиц, которые связаны с арестом Алексея Навального. Однако, согласно данным журналистов, под санкции не попадут российские олигархи, на чем настаивал Навальный и его соратники.