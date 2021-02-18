Евросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg

Навальный требовал, чтобы санкции были введены против олигархов из окружения Путина / пресс-служба Мосгорсуда

Совет Евросоюза 22 февраля намерен одобрить новые ограничения против России, под действие которых попадут российские чиновники и организации, которые причастны к аресту Алексея Навального. Однако против российских олигархов санкции Брюсселя, скорее всего, введены не будут, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Издание отмечает, что Навальный и его соратники требовали введения ограничений в отношении российских олигархов, но в Евросоюзе планируют запустить ограничения только против чиновников и организаций, причастных к ситуации с российским оппозиционером.Читайте также"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет

Подчеркивается, что одобрение ограничений главами МИД стран ЕС станет первым шагом в направлении принятия новых санкций против РФ. Ограничения могут запустить уже в марте.

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