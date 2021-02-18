Евросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg

Новые санкции против РФ из-за ситуации с Навальным в ЕС планируют ввести уже в марте.
Совет Евросоюза 22 февраля намерен одобрить новые ограничения против России, под действие которых попадут российские чиновники и организации, которые причастны к аресту Алексея Навального. Однако против российских олигархов санкции Брюсселя, скорее всего, введены не будут, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
Издание отмечает, что Навальный и его соратники требовали введения ограничений в отношении российских олигархов, но в Евросоюзе планируют запустить ограничения только против чиновников и организаций, причастных к ситуации с российским оппозиционером.Читайте также"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет
Подчеркивается, что одобрение ограничений главами МИД стран ЕС станет первым шагом в направлении принятия новых санкций против РФ. Ограничения могут запустить уже в марте.
Алексей Навальный новости
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- 18 февраля Химкинский суд избрал меру пресечения Навальному в виде пребывания под стражей в течение 30 суток.
- 31 января Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обратился к администрации Джо Байдена с просьбой к США ввести санкции протии 35 высокопоставленных лиц, которых в ФБК считают людьми, причастными к правящему российскому режиму. В Белом доме подтвердили получение списка.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.