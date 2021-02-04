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Адвокат раскрыл план Навального и оценил шансы на его освобождение

4 февраля 2021, 03:29
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В России открыли новые уголовные дела против Навального, напомнил Илья Новиков.

Навальный
Навальный вернулся в Россию не для того, чтобы обратно уехать на Запад - адвокат / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный после приговора суда не отправится в колонию, так как в отношении него открыты новые уголовные дела. Возвращаясь в Россию, он не ставил перед собой задачу попасть в заключение, а после освободиться под давлением Запада и уехать в Европу. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил адвокат Илья Новиков.

По его словам, в колонию политика не отправят, так как в отношении него открыто два новых уголовных дела, появившиеся в 2020 год. По всей вероятности, он оппозиционер останется в следственном изоляторе.

"Там есть два новых уголовных дела, которые были открыты в прошлом году. Одно из них о якобы расхищении тех денег, которые ему пожертвовали разные люди – 366 млн рублей. Это дело было открыто, когда Навальный уже анонсировал, что вернется в Россию. Смысл в том, что даже если апелляция подтвердит (у нас, конечно, нет иллюзий) это постановление судьи, то в таком случае, скорее всего, он останется в СИЗО, так как открыто дело", - считает Новиков.Читайте такжеРоссия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального

Также он добавил, что сейчас нет ключевой цели освободить Навального из тюрьмы при помощи давления Запада на Россию. Политик вернулся домой не для того, чтобы потом уехать в Европу.

"Он возвращался в Россию не ради того, чтобы потом сложным путем освободиться и уехать. Он вернулся, чтобы создать новое направление, на котором может быть осуществлено давление на Россию, чтобы стать поводом для новых санкций, новых ограничений возможностей Путина. Это, я бы сказал, такой большой подарок нам", - подчеркнул Илья Новиков.

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