Агрессия против Украины и удар по окружению Путина: в ЕС призвали к решительным действиям

Евросоюз должен ввести санкции против окружения Путина – евродепутат / Reuters

Кремль проводит агрессивную политику в отношении Украины, Евросоюза и своих граждан. Российские власти оказывают серьезное давление на демократическую оппозицию. В такой ситуации нужно принимать новые санкции против Москвы и людей, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что российские власти реализуют жесткую политику в отношении Киева, ЕС и оппозиции внутри своей страны. Поэтому нужно говорить о введении новых санкций не только против Кремля, но и в отношении окружения Путина.Читайте такжеУкраина "задавит" Россию в Гааге: Кулеба жестко предупредил Москву о мощном ударе

"Путин ведет агрессивную политику не только против Украины, Евросоюза, а также против своих граждан. Мы видим большое давление на демократическую оппозицию в России. Нужно говорить о новых санкциях против Кремля, а также людей, приближенных к президенту Путину", - сказал Кубилюс.

Подчеркивается, что в докладе авторства депутата ЕП от Литвы Андрюса Кубилюса о политике Евросоюза в отношении России в ближайшем будущем, речь идет о санкциях против президента страны Владимира Путина и его окружения. По мнению парламентария, только санкции смогут изменить политику Москвы в отношении Украины и Запада.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в рамках которого поручил российскому правительству в 30-дневный срок обеспечить признание товаров с оккупированного Донбасса на территории РФ. Такие товары приравняют к российским, они получат доступ к государственным закупкам.

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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что признание Россией товаров из ОРДЛО является нарушением договоренностей в рамках минского процесса и нормандского формата. Украина и Запад намерены отреагировать на такую ситуацию.