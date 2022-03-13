Армия Путина в Украине несет колоссальные потери: обнародована ужасающая статистика

Войска России / Reuters

Российская армия терпит в войне с Украиной страшные потери.

Как свидетельствуют официальные данные, армия Путина несет в десять раз больше потерь, чем в свое время в Чечне и Афганистане. Более 70 смертей в сутки.

Спикер МВД Украины отмечает, что высокий уровень смертности говорит о том, что российскому руководству безразличны жизнь и здоровье своих солдат.

По данным Минобороны РФ, российская армия ежесуточно теряет более 70 военных, в то время как в Афганистане к концу войны теряли около четырех человек, в активную фазу Второй Чеченской - насчитывалось около семи смертей в сутки.

Военные США во время иракской войны потеряли три тысячи солдат: около одного человека в сутки, во Вьетнаме - более десяти человек.

Также очень низкий уровень первой медицинской помощи, оказываемой российским военным на фронте. Соотношение убитых и раненых: один к трем. Тогда как во Вьетнаме – один к семи.

"Такого уровня смертности среди россиян не было ни на двух Чеченских, ни на Афганской войне. Это показывают даже официальные заниженные данные", - говорится в сообщении.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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