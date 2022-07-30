"Армия РФ выдыхается, в Кремле - отчаяние": глава британской разведки предрек поражение России

Россия потеряла десятки тысяч солдат на войне и использует оружие советских времен. РФ не выиграет эту несправедливую войну, заявил Ричард Мур.
Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что российская оккупационная армия выдыхается. В связи с этим отчаяние в Кремле растет.
Мур уверен, что россиянам не удастся одержать победу в войне, которую они развязали в Украине.
"(Силы российских войск, - ред.) выдыхаются...в Кремле растет отчаяние. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - написал глава МИ-6 в Twitter.
Как сообщал Главред, 29 июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление. При этом контрнаступление ВСУ, похоже, слегка откладывается, зато потом имеет все шансы стать ещё успешнее, чем планировалось.
"Вместо него нам предстоит славная драка - последних российских оперативных резервов с накопленными украинскими", - написал Арестович.
Политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач считает, что риски повторного нападения России на Украину могут возобновиться через 5-10 лет.
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