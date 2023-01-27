Байден хочет приехать в Украину: в Белом доме назвали условие

Кирби на вопрос журналистки, поедет ли в ближайшее время президент США в Украину, ответил, что Байден хотел бы это сделать.

Зеленский, Байден / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Джо Байден может приехать в Украину. Как сообщают в Белом доме, такой визит может произойти в будущем.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN отметил, что Джо Байден хотел бы посетить Украину, однако сейчас неподходящее время для такой поездки.

"Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден часто говорят. Главной темой их разговоров остается вопрос украинской армии и обеспечения", - отметил Кирби.

В то же время Кирби на вопрос журналистки, поедет ли в ближайшее время президент США в Украину, ответил, что Байден хотел бы это сделать.

"Думаю, что президент в какое-то время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент", - сказал он.

США передают Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение от захватчиков Украину. Двигаемся вперед!" - отметил Зеленский.

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