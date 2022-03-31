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Байден не смог ответить на вопрос о готовности США гарантировать безопасность Украине

31 марта 2022, 00:06

Также он не стал давать оценку разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден не смог ответить на важный вопрос, который касается Украины.

Как сообщает CNN, президент США уклонился от ответа касательно готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Киеву.

Также он не стал давать оценку разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналисты спросили президента США в ходе ревакцинации от Covid-19 о том, готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирных переговоров с Россией.

"Байден уклонился от ответа на данный вопрос. Его также спросили, о чем он конкретно говорил с президентом Украины в ходе последнего телефонного разговора. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа", - говорится в сообщении.

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Ранее советник главы ОП Подоляк заявлял, что власти придерживаются точки зрения, согласно которой государственные границы изменить невозможно. Крым и Донбасс остаются территориями Украины, идет поиск формулы решения проблемы.

Президент Владимир Зеленский полагает, что вопрос возвращения Крыма и Донбасса нужно решать на следующем этапе, когда удастся достичь договоренностей о прекращении огня.

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война в Украине Джо Байден
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