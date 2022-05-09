УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Байден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

9 мая 2022, 23:27

Президент США Джо Байден прокомментировал подписание закона о ленд-лизе для Украины.

Джо Байден
Джо Байден отреагировал на закон / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал подписание закона о ленд-лизе для Украины. Он отметил, что это приведет к затратным шагам, но прятаться от российской агрессии будет еще затратнее.

"Я хочу поблагодарить конгрессменов за то, что был принят этот законопроект. Это чрезвычайно важная помощь для Украины. Каждый день Украина платит своими жизнями за то, что происходит. Невозможно поверить в те зверства, которые происходят с российской стороны. Эти шаги являются затратными, но прятаться от агрессии обойдется еще затратнее", - заявил он во время своего сегодняшнего заявления после подписания документа.

Ленд-лиз для Украины

28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.

Законопроект о введении ленд-лиза для Украины президент США Джо Байден подписал 9 мая.

Читайте также:

viber
новости США ленд-лиз военная агрессия РФ Джозеф Байден
Реклама
Популярное
Деньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летомДеньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летом Денежное изобилие и достаток: три знака не будут ни в чем себе отказывать на неделе 9-15 маяДенежное изобилие и достаток: три знака не будут ни в чем себе отказывать на неделе 9-15 мая Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВрежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погоды Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетниГороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбуОккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу
Поддержите Главред

Последние новости

23:27

Байден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

23:25

Исторический шаг: Зеленский эмоционально отреагировал на подписание Байденом ленд-лизаВидео

23:13

"Я не знаю, как они будут с этим жить": бежавшая из РФ Монеточка осудила российских звезд-путинистов

22:54

В Молдове оценили риски боевых действий на своей территории

22:48

Минус 250 оккупантов и 13 танков за день: на восточном направлении ВСУ сильно проредили ряды врагаВидео

Реклама
22:23

Россияне набросились на ведущую 1+1 Наталью Мосейчук в Берлине: новые подробностиВидео

22:11

Страх дошел до комбатов: войска РФ игнорируют приказы идти в наступление в Украине – ПентагонВидео

22:08

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

21:57

Сын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 маяВидео

21:36

Кровавое небо: в Китае случилось самое редкое явление в миреВидео

21:25

"Берите Польшу и Прибалтику": наглый русский раскатал губу и призвал РФ не останавливаться в УкраинеВидео

21:25

Россия выпустила по Одессе три ракеты 9 мая: есть разрушения и пострадавшиеВидео

21:24

"Насильники, мародеры и военные преступники": Ефросинина "разнесла" парад 9 мая на Красной площадиВидео

21:20

Юрий Романенко. Речь Путина 9 мая 2022 - это угасание его режима и сумерки РоссииВидеоблоги

21:05

Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: какие темы обсуждалиВидео

21:00

"Русский военный корабль...": Тина Кароль показала патриотичный лук

20:59

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:57

Фраза "никогда снова" превратилась в "мы повторили": Эктор Хименес-Браво обратился к россиянам

20:56

Сергей Стерненко. Провальный парад позора ПутинаВидеоблоги

20:44

В ОП обещают отстраивать деоккупированные регионы, несмотря на риск возвращения оккупантов

Реклама
20:42

На Харьковщине войска РФ массово отходят из оккупированной БоровойВидео

20:41

"Давать оружие – единственный выход": отказ стран противостоять РФ усилит ее преступления – ШольцВидео

20:35

Популярный британский телеведущий передал Украине внедорожники

20:34

Почему этот День победы для России – последниймнение

20:33

Война в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действийВидео

20:19

"Пока Женя нянчит детей": зятя Тимошенко "спалила" в ночном клубе российская модель

20:04

США о речи Путина: признал, что нет оснований объявлять о победе

19:42

В Берлине россияне напали на съемочную группу 1+1 и Наталью Мосейчук

19:39

В Украине погиб 40-й офицер старшего состава армии РФ – его смерть подтвердили в День победыВидео

19:31

Как Россия превратила День победы в праздник некромантовмнение

19:25

Идет бой за Рубежное, рашисты провалили штурм Воеводовки - ГенштабВидео

18:58

"Надо полностью рвать отношения": Кондратюк прокомментировал скандал с Сумской и ее дочерью из РФ

18:57

Россияне из артиллерии ударили по селам Харьковщины, есть погибшиеВидео

18:52

Шевченко расплакался в эфире итальянского ТВ, рассказывая об УкраинеВидео

18:48

Украина передала ЕС полностью заполненный опросник о членстве: что дальшеВидео

18:19

В Украине рекордно подскочили цены на автогаз: сколько стоит топливоВидео

18:17

Российский миф о 9 мая окончательно протухмнение

18:14

Вера Кекелия рассказала, как узнала о беременностиВидео

17:57

Китай не дает Путину дотянуться до "ядерной кнопки" – экс-депутат ГосдумыВидео

17:51

Большое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летом

Реклама
17:19

У Путина отказались от авиации на параде 9 мая из-за угрозы удара ВСУ по военным самолетам РФ – СНБОВидео

17:18

Хана России: зачем Путин отменил полеты авиации на параде 9 маямнение

17:06

"Я в ожидании страшного ядерного удара по Киеву": дерзкий Арестович потроллил Путина

17:04

Доплясались: Киркорову и компании запретили въезд еще в одну страну ЕвропыВидео

17:02

"Бессмертный полк" на помойке: в РФ на параде несли портреты фейковых дедов, которые потом выбросилиВидео

16:47

Сын кричал "пусть меня убьет бомбой": Ефросинина рассказала, почему чувствует себя плохой матерью

16:30

Парад лицемерия: Лолита на 9 мая вспомнила деда-ветерана и Львов, но забыла про войну в УкраинеВидео

16:22

Самая вкусная и хрустящая закуска из багета в которую влюбляются с первого кусочкаВидео

16:16

Десятки оккупантов сдались в плен на Харьковщине после того, как их окружили ВСУВидео

16:15

Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять