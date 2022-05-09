Байден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

Джо Байден отреагировал на закон / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал подписание закона о ленд-лизе для Украины. Он отметил, что это приведет к затратным шагам, но прятаться от российской агрессии будет еще затратнее.

"Я хочу поблагодарить конгрессменов за то, что был принят этот законопроект. Это чрезвычайно важная помощь для Украины. Каждый день Украина платит своими жизнями за то, что происходит. Невозможно поверить в те зверства, которые происходят с российской стороны. Эти шаги являются затратными, но прятаться от агрессии обойдется еще затратнее", - заявил он во время своего сегодняшнего заявления после подписания документа.

Ленд-лиз для Украины

28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.

Законопроект о введении ленд-лиза для Украины президент США Джо Байден подписал 9 мая.

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