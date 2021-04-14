Байден решил завершить самую продолжительную войну в истории США

Джо Байден выступил с заявлением о выводе американских войск из Афганистана.
Президент США Джо Байден заявил, что намерен вывести американский воинский контингент из Афганистана и завершить самую продолжительную в американской истории войну.
"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки… Атаки 11 сентября не могут оправдывать присутствия американских войск в Афганистане", — сказал Байден, передает издание The Guardian.
Американский лидер также заявил, что будет последним американским президентом, при котором войска США будут находится в Афганистане.
"Я уже четвертый американский президент, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Были два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность пятому", — подчеркнул Байден.
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В то же время, по словам Байдена, США сохранят дипломатическое и гуманитарное присутствие, а также поддержат переговоры правительства Афганистана с представителями движения Талибан.
Джо Байден - о чем ранее сообщал Главред:
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать хозяина Кремля "убийцей".