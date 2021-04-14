Байден решил завершить самую продолжительную войну в истории США

Джо Байден высказался об Афганистане / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что намерен вывести американский воинский контингент из Афганистана и завершить самую продолжительную в американской истории войну.

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки… Атаки 11 сентября не могут оправдывать присутствия американских войск в Афганистане", — сказал Байден, передает издание The Guardian.

Американский лидер также заявил, что будет последним американским президентом, при котором войска США будут находится в Афганистане.

"Я уже четвертый американский президент, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Были два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность пятому", — подчеркнул Байден.

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В то же время, по словам Байдена, США сохранят дипломатическое и гуманитарное присутствие, а также поддержат переговоры правительства Афганистана с представителями движения Талибан.

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