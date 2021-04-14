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Байден решил завершить самую продолжительную войну в истории США

14 апреля 2021, 19:06
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Джо Байден выступил с заявлением о выводе американских войск из Афганистана.

Джо Байден
Джо Байден высказался об Афганистане / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что намерен вывести американский воинский контингент из Афганистана и завершить самую продолжительную в американской истории войну.

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки… Атаки 11 сентября не могут оправдывать присутствия американских войск в Афганистане", — сказал Байден, передает издание The Guardian.

Американский лидер также заявил, что будет последним американским президентом, при котором войска США будут находится в Афганистане.

"Я уже четвертый американский президент, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Были два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность пятому", — подчеркнул Байден.

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В то же время, по словам Байдена, США сохранят дипломатическое и гуманитарное присутствие, а также поддержат переговоры правительства Афганистана с представителями движения Талибан.

Джо Байден - о чем ранее сообщал Главред:

  • 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать хозяина Кремля "убийцей".

Джо Байден новости Афганистана
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