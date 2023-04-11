Болезнь Кадырова: племянник Дудаева раскрыл неожиданные инсайды из Грозного

Рамзан Кадыров является объектом для манипуляций империи, уверен Муса Таипов.

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Рамзан Кадыров / Скриншот

У оппонентов режима Рамзана Кадырова есть данные о состоянии его здоровья, заявил член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

Об этом он рассказал он в интервью Главреду.

В то же время он пояснил, что не считает Кадырова субъектом российской внутриполитической повестки: "Это объект для манипуляций империи".

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"Заболел он, чихнул, споткнулся где-то – меня это не волнует. Я знаю одно – как только у России ухудшится ситуация, все эти мыльные пузыри лопнут. Это – мыльные пузыри, они блестят, за ними интересно наблюдать, но они дутые", — добавил Таипов.

Кто такой Муса Таипов Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и Второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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