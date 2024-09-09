"Большую часть не перехватим": тревожный прогноз по целям иранской баллистики

Под угрозой удара иранских баллистических ракет оказываются многие населенные пункты, предупредил Богдан Долинце.

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Появился прогноз применения РФ иранских ракет / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Из-за высокой скорости баллистические ракеты Fath-360, которые Иран передал стране-агрессору РФ, можно сбить лишь ограниченным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности – Patriot, NASAMS или С-300, заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

"И если первых Patriot, NASAMS в принципе дефицитное количество пусковых и они прикрывают крупные города, то в отношении С-300 другая проблема. Уже есть существенный дефицит ракет к данному комплексу. То есть, понимая, что, к сожалению, (РФ имеет такое количество ракет - ред.) - около 200, большую часть этих ракет скорее всего мы не сможем перехватить", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Эксперт обратил внимание на то, что, учитывая малую дальность Fath-360 под угрозой будут находиться украинские военные, которые располагаются рядом с линией фронта или у границ с РФ.

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Кроме того, под угрозой удара иранских баллистических ракет оказываются населенные пункты, которые находятся на расстоянии 100 км от границы с РФ.

"Так же в зону действия этих ракет попадает Херсонская и Николаевская области. Более дальние города, которые находятся на расстоянии более 100 км как правило не входят в радиус поражения данными видами вооружения", - добавил Долинце.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Передача баллистических ракет Тегераном Москве

Ранее экс-глава МО назвал цели ударов баллистикой из Ирана. В обмен на свои беспилотники и ракеты Тегеран получил военные технологии, пишет FT.

Как сообщалось ранее, член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Ардестани подтвердил, что Иран по бартеру отправил в Россию баллистические ракеты.

Напомним, ранее Андрей Ермак жестко ответил на поставки баллистики в Россию. Глава Офиса президента призвал ответить на поставки России баллистических ракет.

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