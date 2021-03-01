Боррель рассказал детали закрытых переговоров с Лавровым в России

Еврочиновник Жозеп Боррел категорически отверг утверждение ‒ дескать, он был беспомощен в разговоре с руководителем МИД России Сергеем Лавровым.
Руководитель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель рассказал о том, что происходило в рамках закрытой части переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Еврочиновник в интервью немецкому изданию Spiegel отверг утверждение ‒ дескать, он был беспомощен в разговоре с россиянином.
"Не думаю, что вы сказали бы так, если бы были свидетелями нашей встречи в закрытом режиме. Я там посмотрел Лаврову в глаза и очень четко сказал, что я думаю о ситуации с правами человека в России. Я призвал освободить оппозиционного политика Алексея Навального и провести независимое расследование его отравления и критиковал арест протестующих. Лавров спросил меня, хочу ли я поговорить о деле Навального также во время пресс-конференции. Лавров заявил, что Россия не примет вмешательства во внутренние дела", ‒ сказал Боррель.
Тем не менее, еврочиновник не стал отрицать, что его публичная реакция на действия Кремля могла быть гораздо жестче.
"Когда так много людей считают, что я должен был проявить более сильную реакцию, я не буду им противоречить. Вероятно, мне следовало потакать своему желанию еще немного поспорить перед камерами", ‒ отметил Боррель.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов за участие в мероприятиях в поддержку отправленного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального стала тому подтверждением Он также призвал ввести против России новые санкции.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Евросоюзом, однако если в отношении РФ будут вводиться серьезные санкции, стране придется пойти на крайние меры.