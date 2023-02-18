Бронепоезд Путина заблокировал движение на железной дороге в РФ

Поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданием из-за необходимости пропуска спецпоезда.

Бронепоезд Владимира Путина стали причиной транспортных проблем в РФ / сайт Кремля

Движение на одной из самых загруженных ветвей железнодорожного узла в РФ Московско-Тверской железной дороге было остановлено из-за спецпоезда президента страны-агрессора Владимира Путина.

Поезда, следовавшие от Ленинградского вокзала, остановились в 18:15 (МСК) на всех путях. На участке от Москвы до Моссельмаша возникла пробка, пишет The Moscow Times.

Как уточнили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданием из-за необходимости пропуска спецпоезда Путина.

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По словам близкого к Кремлю политолога Сергея Маркова, Путин решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Там диктатор должен завершить подготовку послания Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.

Он не исключил, что железнодорожники, по всей видимости, недовольны тем, что бронепоезд Путина портит расписание и "сливают" информацию о его движении.

Что известно о бронепоезде Путина

Как рассказал бывший машинист, с которым поговорил журналист "Проекта", бронепоезд Путина базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская", где расположен закрытый вокзал для вип-персон. Этот спецвокзал, и сейчас функционирует - высокий забор, окружающий его, дополнительно укреплен колючей проволокой.

В 2017 году прямо к перрону вип-вокзала на Каланчевке проложили новую автодорогу для кортежа. Спецпоезд президента принадлежит компании "Гранд-Сервис Экспресс", которая была связана с близким другом Путина Юрием Ковальчуком.

Напомним, ранее сообщалось, что президент страны-агрессора Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на специальном бронированном поезде.

При этом российский диктатор отдает предпочтение бронепоезду с начала подготовки войны с Украиной.

Ранее сообщалось, что в районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

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