Буряты хотят выйти из состава РФ: дипломат объяснил, почему это только начало конца России

Дипломат объяснил желание бурятов выйти из состава РФ / скриншот

Активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана попросили президента США Джо Байдена поддержать их народы в реализации права на самоопределение. Народы хотят выйти из состава РФ.

В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что это лишь одна из многих "трещин" нынешней России.

"Речь идет не только о национальных образованиях на территории РФ – они не такие уж и многочисленные по сравнению с российским населением, если быть объективными. Значительно большие трещины пройдут по территориям, которые захотят экономически отделиться от Москвы", - пояснил дипломат.

Также он напомнил, что российские аналитики, успевшие бежать за границу, откровенно пишут о том, что на самом деле Российская Федерация – это вовсе не федерация, а колониальная страна, где метрополией является Москва, а остальные регионы – колонии метрополии, и эта метрополия забирает все, что производят регионы, а затем перераспределяет им со своего барского плеча.

Читайте такжеБуряты хотят выйти из состава РФ: просят помощи у Байдена"Такой порядок, безусловно, не устраивает региональные элиты и население. Поэтому речь пойдет не о бурятах или татарах, а речь пойдет об экономике. И если Россия треснет по линии центр-Сибирь или центр-Урал, эта трещина не будет сшита никогда", - подытожил эксперт.

Напомним, что боевой дух среди русских солдат на нуле. Особенно тяжело приходится солдатам бурятской национальности.

После того как на вооружении ВСУ появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS, они массово отказываются воевать в Украине.

Также сообщалось, в российском регионе Бурятия, откуда идет поток живой силы на войну в Украине, разгорелся настоящий бунт из-за высоких потерь оккупантов. Жены "боевых бурятов" записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с требованием вернуть их мужей домой.

Читайте также: