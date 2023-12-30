Чехия не будет служить пропаганде: чешское правительство отказалось от участия в Совбезе ООН

Россия обвинила Чехию в предоставлении Украине боеприпасов, которыми якобы ударили по российскому Бергороду.

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РФ обвинила Чехию в предоставлении Украине боеприпасов, которыми ударили по Бергороду / Коллаж: Главред, фото: Telegram, European Union

Россия обвиняет Чехию в поставке Украине боеприпасов, которые, по ее утверждению, были использованы при ударе по Белгороду. Однако Чехия отказалась принять участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое созвал представитель России Дмитрий Полянский из-за взрывов в российском городе. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски в сети Х.

"Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызвала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью придем", – написал он.

Российский представитель в ООН требует экстренной встречи Совбеза и обвиняет Украину в "убийстве мирных жителей". Также Полянский требует присутствия чешского посла на встрече, запланированной на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Киеву).

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Полянский обвиняет Чехию в предоставлении Украине боеприпасов, которыми якобы был нанесен удар по российскому городу. Однако Чешская Республика отказалась участвовать в заседании до тех пор, пока Россия не будет готова обсудить вывод своих войск.

"Хлопок" в Белгороде

Напомним, в ночь на 30 декабря в российском Белгороде произошли взрывы, о которых сообщили местные телеграм-каналы. Свидетели говорят о взрывах, которые были слышны не только в городе, но и в его окрестностях. Губернатор региона, Вячеслав Гладков, заявил об одном погибшем и пострадавшем лице, добавив, что в регионе действует система противовоздушной обороны.

Также взрывы в Белгороде прогремели днем 30 декабря. Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам России в Белгороде. По данным источников в спецслужбах, это реакция на обстрелы мирных городов Днепра, Харькова, Одессы и на убийство гражданского населения.

Как сообщал Главред, командующий "Украинской добровольческой армией" и бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал удары по российским военным в Белгороде. Однако он отметил, что эмоции не должны влиять на военные действия, поскольку Украине не хватает ресурсов для "бесконтрольной ненависти".

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