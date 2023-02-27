Что ждет Украину после победы над Россией: Майкл Наки сделал прогноз

Украина уже стала одной из самых важных стран Европы и будет поддерживать свой статус, если Киев захочет двигаться в данном направлении, считает Майкл Наки.

Украина будет очень важным игроком в Европе - Наки / Коллаж УНИАН, Главред

После победы над агрессором Россией Украина будет представлять интерес для НАТО и Евросоюза и получит возможность поддерживать свое влияние на международной политической арене. Однако государство столкнется и с трудностями при послевоенном восстановлении страны и реинтеграции оккупированных территорий. Гибель людей будет тяжелейшей травмой для Украины на десятилетия. Об этом заявил российский оппозиционный журналист, блогер Майкл Наки.

В интервью Главреду он сделал прогноз о том, что поскольку Украина обладает самой опытной армией в Европе, государство будет представлять интерес для Североатлантического альянса и Европейского Союза. Киев получит возможность усилить свои политические позиции.

"Украина уже сейчас является и будет после победы самой опытной армией на континенте. Это повысит ее притягательность для международных структур, таких как НАТО и Евросоюз, потому как военно-политические альянсы взаимопроникающие. Украина будет очень важным игроком в регионе, и то время, когда Украину не могли показать на карте, прошло. Украина является одной из важных и субъектных стран в Европе и будет ею в дальнейшем, если сама того захочет", - полагает Наки.

видео дня

Однако Украину ждут и трудности. Нужно будет восстанавливать инфраструктуру и реинтегрировать оккупированные территории. Гибель людей станет тяжелейшей травмой для Украины на десятилетия вперед.

"Будет сложно и тяжело, потому что полстраны в руинах. С той частью, что оккупирована Россией, будут проблемы с реинтеграцией людей, особенно тех, которые долго были под оккупацией, как на Донбассе и в Крыму. С этими проблемами придется долго разбираться, будут экономические проблемы в восстановлении. Но этот тяжелый период приведет к полноценному становлению Украины как важной части Европы. Весь мир будет в этом помогать и финансово, и технологически. В том числе, будут и компенсации от России. Но если финансовые потери восполнить можно, то не людское горе и погибших, что будет тяжелейшей травмой для Украины на десятилетия вперед", - подчеркнул Майкл Наки.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что армия Украины готовится не только к отражению наступления оккупантов России, но к своему мощному контрнаступлению.

Украинские войска пойдут в атаку после решения, которое будет принято на Ставке главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В Главном управлении разведки Минобороны Украине сказали, что ВСУ весной смогут перейти к реализации контрнаступательной операции. Одна из целей – нанесение ударов по фронту российских оккупантов между захваченным Крымом и Россией. Силы обороны Украины рассчитывают выйти на границы 1991 года.

Министр обороны Алексей Резников полагает, что Украине для перехода к контрнаступлению нужна боевая авиация. Армии нужно сломить господство в воздухе российских оккупантов на захваченных территориях. Для этого, по мнению Резникова, нужны современные боевые самолеты, такие как F-16, Gripen или Tornado.

Смотрите полную версию интервью Майла Наки Главреду

Наступление России на Украину: