Что ждет Украину после победы над Россией: Майкл Наки сделал прогноз

После победы над агрессором Россией Украина будет представлять интерес для НАТО и Евросоюза и получит возможность поддерживать свое влияние на международной политической арене. Однако государство столкнется и с трудностями при послевоенном восстановлении страны и реинтеграции оккупированных территорий. Гибель людей будет тяжелейшей травмой для Украины на десятилетия. Об этом заявил российский оппозиционный журналист, блогер Майкл Наки.
В интервью Главреду он сделал прогноз о том, что поскольку Украина обладает самой опытной армией в Европе, государство будет представлять интерес для Североатлантического альянса и Европейского Союза. Киев получит возможность усилить свои политические позиции.
"Украина уже сейчас является и будет после победы самой опытной армией на континенте. Это повысит ее притягательность для международных структур, таких как НАТО и Евросоюз, потому как военно-политические альянсы взаимопроникающие. Украина будет очень важным игроком в регионе, и то время, когда Украину не могли показать на карте, прошло. Украина является одной из важных и субъектных стран в Европе и будет ею в дальнейшем, если сама того захочет", - полагает Наки.
Однако Украину ждут и трудности. Нужно будет восстанавливать инфраструктуру и реинтегрировать оккупированные территории. Гибель людей станет тяжелейшей травмой для Украины на десятилетия вперед.
"Будет сложно и тяжело, потому что полстраны в руинах. С той частью, что оккупирована Россией, будут проблемы с реинтеграцией людей, особенно тех, которые долго были под оккупацией, как на Донбассе и в Крыму. С этими проблемами придется долго разбираться, будут экономические проблемы в восстановлении. Но этот тяжелый период приведет к полноценному становлению Украины как важной части Европы. Весь мир будет в этом помогать и финансово, и технологически. В том числе, будут и компенсации от России. Но если финансовые потери восполнить можно, то не людское горе и погибших, что будет тяжелейшей травмой для Украины на десятилетия вперед", - подчеркнул Майкл Наки.
Война России против Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что армия Украины готовится не только к отражению наступления оккупантов России, но к своему мощному контрнаступлению.
Украинские войска пойдут в атаку после решения, которое будет принято на Ставке главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.
В Главном управлении разведки Минобороны Украине сказали, что ВСУ весной смогут перейти к реализации контрнаступательной операции. Одна из целей – нанесение ударов по фронту российских оккупантов между захваченным Крымом и Россией. Силы обороны Украины рассчитывают выйти на границы 1991 года.
Министр обороны Алексей Резников полагает, что Украине для перехода к контрнаступлению нужна боевая авиация. Армии нужно сломить господство в воздухе российских оккупантов на захваченных территориях. Для этого, по мнению Резникова, нужны современные боевые самолеты, такие как F-16, Gripen или Tornado.
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