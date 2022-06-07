"Цирк и издевательство": в Греции раскритиковали немецкую схему передачи БМП

В Греции раскритиковали немецкую схему поставки БМП / коллаж Википедия / ua.depositphotos.com

В Минобороны Греции резко раскритиковали позицию Германии по отказу предоставлять Украине военную технику напрямую, а вместо этого немцы хотят передать вооружение через Грецию.

Как заявил неназванный чиновник грецкого оборонного министерства, Германия задерживает поставки военной техники Греции, которая должна заменить переданные Украине БМП. Из-за этого ВСУ не получат помощи от Афин еще как минимум два месяца, сообщает Bild,

"Когда Украина должна получить танки - когда война закончится? Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. Для этого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться", - возмущен представитель Минобороны Греции.

При этом греческий военный эксперт Христос Капуцис считает, что советские БМП-1, которые Греция планирует передать Украине, не особо помогут украинским военным, потому как такая техника является "легкой мишенью".

Читайте такжеГермания боится помогать Украине в войне с РФ: избегает начала третьей мировой войны

Поставки немецкого вооружения Украине

Ранее Главред писал о том, что немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц объявил о новых круговых поставках военной техники.

Как говорится в тексте, Германия передаст Греции свои новые боевые машины пехота, а взамен официальные Афины отдадут официальному Киеву старую технику советского производства.

Отметим, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Также она призвала Германию к прозрачному общению с Украиной и предложила создать должность специального координатора по снабжению оружием. Она отметила, что это должно произойти "уже немедленно или перед парламентскими летними каникулами в июле".

Эту позицию поддержал и представитель "свободных демократов" Александр Ламбсдорф.

Читайте также: