Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

Российские оккупанты жалуются, что их бросило командование в Белгородской области после вторжения повстанцев.

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Легион Свобода России анонсировал массированную атаку на РФ / Коллаж: Главред, фото: Легион Свобода России

Бойцы из Легиона "Свобода России" анонсировали массированную атаку по российским территориям. Повстанцы призывают местных жителей эвакуироваться. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Легиона.

В период с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта будет действовать так называемый "гуманитарный коридор". Бойцы призывают эвакуироваться из приграничных населенных пунктов Курской и Белгородской областей.

"Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению. В связи с этим мы даем гуманитарный коридор с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта. После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанным на карте на фото населенных пунктах", - говорится в сообщении. видео дня

Легион Свобода России анонсировал массированную атаку на РФ / фото: Легион Свобода России

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Оккупантов бросило командование

Российские оккупанты жалуются на то, что командование бросило их в Белгородской области сразу после того, как туда зашли бойцы-повстанцы из Легиона "Свобода России" и других формирований. Это стало известно из разговора оккупанта, который удалось перехватить Главному управлению разведки Минобороны Украины. Видео уже разлетелось в Сети.

Смотрите видео с нытьем российского оккупанта:

Российский оккупант жалуется на ситуацию в Белгородской области / фото: скриншот

Наступление российских добровольцев на территорию России

Российские добровольцы продолжают бои с регулярными войсками РФ за село Теткино в Курской области, граничащей с Сумской областью Украины. Пресс-служба Легиона Свобода России сообщила, что бойцы освободили часть населенного пункта.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал прорыв российских добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей 12 марта. Он заявил, что действия бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" можно расценивать как попытку сорвать президентские выборы в РФ и "получить козырь" для обмена территориями на возможных переговорах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что операция в Белгородской и Курской областях, которую провели ополченцы Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Сибирского батальона, является лишь началом. Если Владимир Путин и его окружение считают, что все идет по плану, то они глубоко ошибаются.

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