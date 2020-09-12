Дания выступила за новую дискуссию по Северному потоку-2

Строительство Северного потока-2 приостановлено/ Reuters

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила провести новую дискуссию относительно строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом 12 сентября сообщила датская телерадиокорпорация DR.

Фредриксен отметила, что на протяжении всего времени была против Северного потока-2.

"Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу", – сказала премьер-министр Дании.

Она приветствовала тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель теперь более критически относится к Северному потоку-2.

"В нынешней ситуации, на мой взгляд, нет причин ставить нас в зависимость от российского газа. Я думаю, что это хорошо, если у нашего южного соседа (Германии – ред.) возобновится обсуждение после того, что произошло (отравление Навального - ред.), – сказала Метте Фредериксен.

Отравление Невального - что было ранее:

Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Вальдемар Гердт заявил, что правящая партия Германии — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена "наказать" Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода Северный поток-2.

10 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание после того, как его вывели из медицинской комы врачи в берлинской клинике Шарите.

8 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по будущему проекта Северный поток 2 из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального будет "не германским, а европейским".

7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.