"Деградация и слабоумие": лидер путинской партии оскорбил власти Украины из-за Медведчука

Подзабытый в последнее время бывший президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев решил напомнить о себе в связи с делом Медведчука.
Обвинения против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований. В таком духе высказался бывший президент и премьер-министр РФ, а сейчас - лидер правящей партии Единая Россия, зампред Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте политической силы.
"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", ‒ особо не выбирал выражений и тона Медведев.
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Обвинение Медведчука в госизмене:
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая заявила о том, что она подписала подозрение двум народным депутатам Украины – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку – по обвинению в госизмене. Виктора Медведчука подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории.
- В тот же день Служба безопасности Украины пришла с обысками в дом Медведчука.
- СБУ опубликовала переговоры с голосом человека, похожим на голос Медведчука, с высокопоставленным чиновником правительства РФ, в котором речь идет о переоформлении предприятия в Крыму по российскому законодательству.
- В четверг, 13 мая, Печерский районный суд города Киева выбрал круглосуточный домашний ареств Виктору Медведчуку в виде меры пресечения.
Автор: Дмитрий Видоменко