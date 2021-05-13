"Деградация и слабоумие": лидер путинской партии оскорбил власти Украины из-за Медведчука

Дмитрий Медведев / УНИАН

Обвинения против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований. В таком духе высказался бывший президент и премьер-министр РФ, а сейчас - лидер правящей партии Единая Россия, зампред Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте политической силы.

"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", ‒ особо не выбирал выражений и тона Медведев.

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Обвинение Медведчука в госизмене: