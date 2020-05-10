Кремль взбесился после заявления Белого дома о Второй мировой войне

Россия не понимает, почему ее не назвали победителем / Фото: Reuters

Пресс-служба Белого дома 8 мая в Instagram опубликовала торжественное сообщение, посвященное окончанию Второй мировой войны, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания. Это утверждение вызвало гнев в России.

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании". В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества", — говорится в заявлении МИД России.

В США на реплику Кремля не ответили, несмотря на то, что сообщение было связано с современностью. В поздравлении было указано, что дух Америки "всегда будет побеждать, в конце концов именно так и происходит".

Напомним, волонтеры Бессмертного полка в Ростове-на-Дону заметили, что кто-то написал в герои Второй мировой войны Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин разослал поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам стран бывшего СССР. При этом глава Кремля не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и лидера Грузии Саломе Зурабишвили.