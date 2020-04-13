Кернес предложил отпраздновать День победы с фотографиями на балконе

Кернес обещат День победы все же отпраздновать, хоть и на балконе / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что массовые мероприятия, посвященные 75-летней годовщине Победы, скорее всего, отменят, однако у него есть альтернативное предложение.

"Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", — отметил мэр в Facebook.

Кернес напомнил харьковчанам, что на 9-е мая планировалось массовое шествие "Полка Бессмертной Победы", а вечером на площади Свободы должен был состояться праздничный концерт, "масштабы и звездность которого запомнились бы харьковчанам надолго".

Мэр добавил, что из-за эпидемии массовые мероприятия будут отменены. Однако харьковский градоначальник предложил горожанам новый способ почтить память героев Великой отечественной войны.

Кернес пообещал жителям Харькова, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации городская власть успеет организовать и провести шествие "Полка Бессмертной Победы" так, как планировалось ранее.

Напомним, президент России Владимир Путин в очередном обращении к народу в связи с эпидемией коронавируса в стране пообещал, что страна непременно победит прогрессирующее заболевание и сравнил Covid-19 с нашествием печенегов и половцев.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, Министерство обороны РФ настаивает на проведении парада Победы, несмотря на прогрессирующую в стране эпидемию коронавируса и стремительное увеличение количества заразившихся россиян.