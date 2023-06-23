Дипломат пояснил, велики ли шансы, что Китай будет давать РФ летальное оружие

Как говорит Александр Хара, специфичность экономической модели Китая несколько сужает пространство для маневра властям КНР.

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Хара убежден, что власти КНР и власти США постепенно продвигаются к дальнейшему развитию собственного конфликта / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Если Китай начнет массово предоставлять летальное оружие стране-агрессору РФ, то это вызовет серьезную реакцию стран Запада (от которых по-прежнему сильно зависит китайская экономика).

Об этом в интервью Главреду сказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"Гарантией непоявления китайского оружия на территории Украины или в руках россиян является торговый баланс с США и ЕС. Можно себе представить реакцию главнейших партнеров Китая, если такое оружие будет в руках россиян. И это – главный фактор. Не слова украинского президента или омбудсмена о том, что россияне убивают украинцев, совершают военные преступления и геноцид, экоцид, как с плотиной Каховской ГЭС, а страх того, что Китай может понести экономические потери, будут введены дополнительные санкции и экспортные ограничения, что, фактически, вызовет большие проблемы в экономике Китая. Это не только не позволит Китаю достичь своих внешнеполитических целей, но также может подорвать социально-экономическую и политическую стабильность внутри Китая", ‒ сказал он.

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Как говорит Хара, специфичность экономической модели Китая несколько сужает пространство для маневра властям КНР.

"В философском плане можно только один раз прогнать крестьян с земли, загнать их в города, дать им какую-то работу в промышленности, но выгнать их обратно невозможно. Поэтому для того, чтобы поддерживать эту стабильность, надо, чтобы экономика работала, а в идеальном варианте – чтобы она росла, а благосостояние рядовых граждан увеличивалось, потому что тогда у них не будет желания свергать власть. И именно в этом заключается стратегическая проблема для китайцев. Ведь они своим тоталитарным мышлением загнали себя в тупик, а именно политикой "Одно дитя – в одну семью". Фактически, теперь они не смогут наслаждаться богатством, которое сгенерировали десятилетиями, ибо через определенное время (этого, конечно, не произойдет завтра и не через 5-10 лет) Китай не сможет воспользоваться теми преимуществами, которые он для себя создал из-за демографии", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Хара убежден, что власти КНР и власти США постепенно продвигаются к дальнейшему развитию собственного конфликта.

Поэтому мы видим ситуацию в динамике, и этот визит Блинкена в Пекин лишь стабилизировал, но не изменил ключевых позиций сторон. Фактически они выбрали путь к конфликту –возможно не через два года, но в принципе именно этим путем они будут продвигаться. Я уже не говорю о внутриполитической ситуации в Америке, где существует консенсус между демократами и республиканцами относительно сдерживания Китая, возвращения производства в США. Это не изменится – наоборот, такая риторика будет все ухудшаться, ведь в следующем году в США состоятся выборы. И Трамп, и Де Сантис, и все остальные республиканцы говорят о том, что нужна более жесткая позиция, чем у Байдена в отношении Китая, и нужно готовиться к конфликту, чтобы его избежать. Поэтому этот визит может рассматриваться как временная мера, которая может на время, пока длится турбулентность (в том числе и из-за войны в Украине) стабилизировать эти отношения и потихоньку наращивать могущество сторон. Хотя на самом деле одной стороны, ведь Китай не имеет союзников – это не свойственно их мышлению в отличие от США. И мы увидим, как китайцы попытаются расширить свое влияние, а американцы увеличат сеть своих союзников в регионе и за его пределами, чтобы сдержать Китай.

Позиция Китая по войне России против Украины

Президент Владимир Зеленский 28 апреля рассказал детали своего телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином.

По словам украинского гаранта, китайский лидер заверил, что Пекин не поставляет вооружения агрессору России. Также Цзиньпин заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский и Цзиньпин договорились о том, что Китай отправит своего представителя по Евразии Ли Хуэя с визитом в Украину, Францию, Германию, Польшу и Россию для переговоров о возможном политическом завершении войны.

16-17 мая Хуэй был в Киеве. В Офисе президента по итогам переговоров сообщили, что Украина настаивает на присоединении Китая к формуле мира Киева.

Представители Киева рассказали посланнику об украинском документе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин 25 мая сделала заявление, в котором сказала, что война России против Украины началась из-за, дескать, "проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы". Войну она назвала якобы "кризисом" и не сказала прямо, что Россия является агрессором и напала на Украину.

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