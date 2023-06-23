УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Дипломат пояснил, велики ли шансы, что Китай будет давать РФ летальное оружие

Дмитрий Видоменко
23 июня 2023, 11:52 обновлено 23 июня, 11:52
11
Как говорит Александр Хара, специфичность экономической модели Китая несколько сужает пространство для маневра властям КНР.
Китай, США, Хара
Хара убежден, что власти КНР и власти США постепенно продвигаются к дальнейшему развитию собственного конфликта / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Если Китай начнет массово предоставлять летальное оружие стране-агрессору РФ, то это вызовет серьезную реакцию стран Запада (от которых по-прежнему сильно зависит китайская экономика).

Об этом в интервью Главреду сказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"Гарантией непоявления китайского оружия на территории Украины или в руках россиян является торговый баланс с США и ЕС. Можно себе представить реакцию главнейших партнеров Китая, если такое оружие будет в руках россиян. И это – главный фактор. Не слова украинского президента или омбудсмена о том, что россияне убивают украинцев, совершают военные преступления и геноцид, экоцид, как с плотиной Каховской ГЭС, а страх того, что Китай может понести экономические потери, будут введены дополнительные санкции и экспортные ограничения, что, фактически, вызовет большие проблемы в экономике Китая. Это не только не позволит Китаю достичь своих внешнеполитических целей, но также может подорвать социально-экономическую и политическую стабильность внутри Китая", ‒ сказал он.

видео дня

Как говорит Хара, специфичность экономической модели Китая несколько сужает пространство для маневра властям КНР.

"В философском плане можно только один раз прогнать крестьян с земли, загнать их в города, дать им какую-то работу в промышленности, но выгнать их обратно невозможно. Поэтому для того, чтобы поддерживать эту стабильность, надо, чтобы экономика работала, а в идеальном варианте – чтобы она росла, а благосостояние рядовых граждан увеличивалось, потому что тогда у них не будет желания свергать власть. И именно в этом заключается стратегическая проблема для китайцев. Ведь они своим тоталитарным мышлением загнали себя в тупик, а именно политикой "Одно дитя – в одну семью". Фактически, теперь они не смогут наслаждаться богатством, которое сгенерировали десятилетиями, ибо через определенное время (этого, конечно, не произойдет завтра и не через 5-10 лет) Китай не сможет воспользоваться теми преимуществами, которые он для себя создал из-за демографии", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Хара убежден, что власти КНР и власти США постепенно продвигаются к дальнейшему развитию собственного конфликта.

Поэтому мы видим ситуацию в динамике, и этот визит Блинкена в Пекин лишь стабилизировал, но не изменил ключевых позиций сторон. Фактически они выбрали путь к конфликту –возможно не через два года, но в принципе именно этим путем они будут продвигаться. Я уже не говорю о внутриполитической ситуации в Америке, где существует консенсус между демократами и республиканцами относительно сдерживания Китая, возвращения производства в США. Это не изменится – наоборот, такая риторика будет все ухудшаться, ведь в следующем году в США состоятся выборы. И Трамп, и Де Сантис, и все остальные республиканцы говорят о том, что нужна более жесткая позиция, чем у Байдена в отношении Китая, и нужно готовиться к конфликту, чтобы его избежать. Поэтому этот визит может рассматриваться как временная мера, которая может на время, пока длится турбулентность (в том числе и из-за войны в Украине) стабилизировать эти отношения и потихоньку наращивать могущество сторон. Хотя на самом деле одной стороны, ведь Китай не имеет союзников – это не свойственно их мышлению в отличие от США. И мы увидим, как китайцы попытаются расширить свое влияние, а американцы увеличат сеть своих союзников в регионе и за его пределами, чтобы сдержать Китай.

Позиция Китая по войне России против Украины

Президент Владимир Зеленский 28 апреля рассказал детали своего телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином.

По словам украинского гаранта, китайский лидер заверил, что Пекин не поставляет вооружения агрессору России. Также Цзиньпин заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский и Цзиньпин договорились о том, что Китай отправит своего представителя по Евразии Ли Хуэя с визитом в Украину, Францию, Германию, Польшу и Россию для переговоров о возможном политическом завершении войны.

16-17 мая Хуэй был в Киеве. В Офисе президента по итогам переговоров сообщили, что Украина настаивает на присоединении Китая к формуле мира Киева.

Представители Киева рассказали посланнику об украинском документе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин 25 мая сделала заявление, в котором сказала, что война России против Украины началась из-за, дескать, "проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы". Войну она назвала якобы "кризисом" и не сказала прямо, что Россия является агрессором и напала на Украину.

Другие новости:

КНР санкции США Александр Хара война России и Украины
Реклама

Главное за день

После Чонгара россияне скорее начнут бежать с юга, но не из Крыма - Черник

После Чонгара россияне скорее начнут бежать с юга, но не из Крыма - Черник

12:00 Эксклюзивы
В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

10:48 Украина
ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

09:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:00

После Чонгара россияне скорее начнут бежать с юга, но не из Крыма - ЧерникЭксклюзив

11:56

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

11:52

Дипломат пояснил, велики ли шансы, что Китай будет давать РФ летальное оружие

11:35

Винтажная головоломка: нужно разгадать тайну розы за 20 секунд

10:48

В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:48

Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей

10:36

Как понять, что пора убирать лук с грядки: хитрость опытных дачников

10:15

Традиционный автопрокат и каршеринг: главная специфика услуг новости компании

09:54

ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

Реклама
09:51

У Буданова дали прогноз по боям на ближайшие два-три месяцаВидео

09:33

У обломков Титаника на дне океана погиб миллиардер и еще 4 члена экипажа батискафа

09:14

Дантес оценил слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина

09:06

У Кремля все плохо, но Путину боятся об этом докладыватьмнение

09:01

ФРУ просит НКРЭКУ и Кабмин снизить планируемый рост цен на э/э на рынке во избежание сокращения производства

09:00

Затишье перед новой войной: Китай готовится возвращать Тайвань в 2027 году - ХараЭксклюзив

08:51

Оккупанты взлетели на воздух: в Мариуполе ликвидировали четверых офицеров РФВидео

08:50

Сколько денег можно получить на пенсии со средней зарплатой: озвучена сумма

08:40

"Путин сразу впадает в истерику": Сотник рассказал, что на самом деле происходит в РФВидео

08:30

Мэр Бучи: Развитие местного самоуправления – безальтернативный путь Украины в ЕС и НАТО

07:45

ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

Реклама
07:27

Четверо детей не дождались папу: в тяжелых боях погиб морпех из Чернигова

07:05

Невероятно сложная загадка: лишь единицы найдут мяч среди панд за 5 секунд

07:00

День рождения Френсис Макдорманд: 5 лучших фильмов харизматичной именинницыВидео

06:42

Во время тревоги ночью в Хмельницком прозвучали взрывы: что известно

06:30

Почему неправильно говорить "гарно виглядаєш": языковед указал на распространенную ошибкуВидео

06:25

Как красиво одеться женщине в 60 лет: 5 фокусов, которые творят с образом чудеса

06:20

В России "простой народ" может позвать кровавого Женьку на царствомнение

04:05

Сотник рассказал, является ли Пригожин самостоятельной фигурой в КремлеВидео

04:00

Какой сегодня праздник 23 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

03:03

Что можно сделать из старого тюля: 5 невероятных идей

02:30

Потеря потерь: Вере Брежневой запретили въезд в РФ

02:00

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - СотникВидео

01:30

"Россияне готовы действовать": эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭСВидео

00:06

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

22 июня, четверг
23:22

"Ежедневно приближал победу": оккупанты убили украинского кикбоксера

23:08

Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовокВидео

22:52

Лайма Вайкуле прямо рассказала о позиции Пугачевой насчет войны РФ против Украины

22:21

Россияне опозорились, запустив новый "вброс" о "смерти" Залужного

22:17

Леся Никитюк рассекретила вес и пошутила с поклонниками

Реклама
21:40

От чего зависит, улетит ли доллар за 40 грн: эксперт назвал главный фактор

21:31

"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

21:29

"Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие

20:38

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:28

Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

20:02

"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

19:57

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

19:47

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

19:22

Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

19:20

Чонгарский мост уже передает оккупантам плохой приветмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять