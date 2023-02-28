Дом на Валдае и "общак" на Кипре: СМИ узнали детали совместной жизни Путина и Кабаевой

На кипрскую компанию Ermira Consultants записаны доли в важных для Владимира Путина предприятиях.

Стали известны детали совместной жизни Владимира Путина и Алины Кабаевой / Скриншот

Российский диктатор Владимир Путин и российская гимнастка, глава совета директоров "Национальной медиа группы", а также и мать его детей Алина Кабаева живут вместе.

Чаще всего они появляются в резиденции на Валдае. Для покупки элитной недвижимости они, как и близкие главы государства, пользуются средствами Путина, спрятанными на Кипре, говорится в расследовании издания Проект.

Отмечается, что на кипрскую компанию Ermira Consultants записаны доли в важных для Путина предприятиях. Журналисты встретились с бывшим менеджером бизнеса одного из ближайших друзей президента, имевшим отношение к управлению тайной финансовой сетью, в состав которой входила и Ermira. Собеседник рассказал, что до 2015 года компания принадлежала подставному лицу — адвокату из Санкт-Петербурга Владиславу Копылову. Но на самом деле со счетов Ermira оплачивались покупки для Путина и его близких. Также он покупал с этих денег квартиры и дома.

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В 2015 году владение перешло к офшорам, за которыми, предположительно, стоят люди Аркадия Ротенберга. Источник издания рассказал, что близкие Путина лично встречались с Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком и их подчиненными и говорили, что им требуется. После этого они на деньги фирмы Ermira покупали жилье: например, в 2011 году Кабаевой купили на эти деньги четыре квартиры в Сочи и оформили на доверительных лиц.

Также журналисты выяснили, что кипрская компания обогащалась и на круговороте акций НМГ, главой совета директоров которой является Кабаева. В 2013 году Ermira приобрела 7,5% акций за 76 млн евро, но уже спустя три месяца, предположительно, продала их структурам Геннадия Тимченко на 65,6 млн евро дороже.

Вместе с тем уточняется, что Путин и Кабаева живут вместе. Помощницы и двоюродные сестры гимнастки постоянно бывают в резиденции Путина на Валдае, а одна из сестер даже имеет жилье неподалеку.

Напомним, ранее дочь любовницы Путина Светланы Кривоногих Елизавета публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

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