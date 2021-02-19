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Эксперт рассказал, почему Россия боится санкций Евросоюза из-за Навального

19 февраля 2021, 05:40
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Риторика РФ в отношении Запада теперь изменилась, отметил Дмитрий Орешкин.

Кремль
Россия не сможет пойти на разрыв отношений с ЕС - политолог/ УНИАН

Европейский суд по правам человека требует от России освободить оппозиционера Алексея Навального. Москве грозят санкции из-за ареста политика, которые действительно пугают российское государство. Власти РФ на самом деле не готовы пойти на разрыв с Евросоюзом, так как государство зависимо от экспорта своих энергоносителей в Европу, заявил в эфире телеканала Украина 24 политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, российские власти сменили риторику – если раньше говорилось, что Россия в любом случае справится с ограничениями Запада, то теперь в Москве допускают разрыв отношений с ЕС. Однако такие заявления вряд ли соответствуют реальному положению вещей.

"Это блеф, конечно. Все понимают, что никуда Россия от ЕС далеко не уйдет, потому что куда же продавать газ и нефть. Но здесь проблема чисто "пацанская", нужно показать, что Путин не боится. Идет игра - кто первый моргнет, кто кого испугается", - считает Орешкин.Читайте также"Хочешь мира – готовься к войне": Лавров назвал условие разрыва отношений России с ЕС

Также он акцентировал внимание на том, что в Европейском суде по правам человека считают опасным нахождение оппозиционера Алексея Навального в российской тюрьме, так как политика уже пытались отравить. Причем такие опасения могут иметь основания.

"Самое важное, как мне кажется, в этом решении по параграфу 39, которое требует от России неукоснительного и быстрого обеспечения безопасности Навального, что Европейский суд, по-видимому, обоснованно опасается, что в тюрьме безопасность Навального не гарантируется, ну хотя бы потому, что его недавно пытались отравить. И это ставит российских начальников в крайне невыгодное положение", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.Читайте такжеЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза

Алексей Навальный новости

  • Симоновский районный суд города Москвы 2 февраля вынес приговор Алексею Навальному. Было принято решение о замене ему условного срока по делу Ив Роше на реальный. Политик осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд собирается отправить Навального в колонию на 2,8 лет, учитывая время его пребывания под домашним арестом.
  • Страны Запада считают Алексея Навального политическим заключенным и требуют его немедленного освобождения. Европейский суд по правам человека обратился к РФ с соответствующей просьбой, однако в России назвали это вмешательством в судебную систему и отказались выполнять требование ЕСПЧ.
  • В Совете Евросоюза намерены 22 февраля одобрить санкции против чиновников и организаций, причастных к ситуации с Навальным. Санкции планируют запустить в марте. Несмотря на требование Навального и его соратников, ограничения вряд ли будут введены против российских олигархов.

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