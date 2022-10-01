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"Элита его ненавидит": оппозиционер сообщил о предпосылках для покушения на Путина

1 октября 2022, 19:00

Элита сейчас ненавидит Путина, как московская, так и региональная, сказал политик.

Путин
Если ли угроза покушения на Путина / скриншот

После семи месяцев войны в Украине появились существенные предпосылки для бунта в России и покушения на диктатора Владимира Путина, сообщил оппозиционный российский политик Геннадий Гудков в интервью УНИАН.

"Регионы могут проснуться, но недостаточно сейчас предпосылок, чтобы они пошли по цепной реакции. Регионы могут выступить только детонаторами, но они не могут привести к смене режима. Если они выступят детонаторами этого процесса, и начнется цепная реакция одного региона за другим, тогда да, и в Москве может вспыхнуть какая-то революция, которая лишит Путина жизни или отстранит его от власти", - заявил Гудков.

Политик отметил, что российская элита уже откровенно ненавидит Путина.

"Да, элита сейчас ненавидит Путина. Как региональная, так и московская. Но не в этом дело. Дело в том, что от этой ненависти до устранения вождя - огромная дистанция. И будет ли она пройдена? Мы с вами не знаем и не можем закладываться на этот вариант как на реальный", - отметил политик.

При этом Гудков напомнил, что в свое время было несколько попыток покушения на Гитлера.

"Было несколько покушений, но Гитлер остался жив. Было много попыток устранить Фиделя Кастро, но он умер своей смертью. Но мы с вами не можем четко просчитать вероятность этого события. Это невозможно. Предпосылки, как я уже сказал, есть. Но от предпосылок до реализации - огромная дистанция, и она может быть никогда не пройдена", - отметил политик.

Также оппозиционер отметил, что российская элита конечно же понимает все, что сейчас происходит.

"Элита, в отличие от народа, настолько хорошо понимает что происходит, что давно уже Путина ненавидит. Она понимает, что ее лишили будущего. Ее лишили даже и настоящего. Ее и ее семей могут лишить жизни и прочего. Они это хорошо понимают, в отличие от народа, который прозреет только тогда, когда-либо ядерный гриб увидит, либо когда им по телевизору объявят, что Путина больше нет у власти. Конечно, движение сверху представляется мне предпочтительнее, но более вероятно на сегодняшний день движение снизу. Но могут быть обстоятельства, которые сделают это движение невозможным", - заявил Гудков.

Ранее сообщалось о том, что было совершено покушение на главу Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который является одним из ближайших соратников Владимира Путина и выступает ярым сторонником продолжения войны с Украиной.

Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашел домой.

Также Главред писал о том, что 14 сентября в России произошло нападение на кортеж президента Владимира Путина в то время, как он находился в одном из автомобилей.

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