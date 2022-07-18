Травили синтетическим ядом: на правую руку Путина совершено покушение – СМИ

Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашел домой.
Совершено покушение на главу Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который является одним из ближайших соратников Владимира Путина и выступает ярым сторонником продолжения войны с Украиной.
Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашел домой, пишет российский Телеграмм-канал Генерал СВР, нередко публикующий инсайдерскую информацию из Кремля.
"Оперативно сработала охрана, сразу вызвав к нему бригаду медиков", - сообщается со ссылкой на осведомленные источники.
При этом врачи осмотрели секретаря СБ РФ и заявили о необходимости его госпитализации. В то же время после оказания помощи в стабильном состоянии его якобы доставили домой.
"Результаты его анализов подтвердили, что отравляющим веществом являлся синтетический яд. Патрушева спасла своевременно оказанная медицинская помощь и, вероятно, недостаточно высокая концентрация отравляющего вещества, поступившего в организм через кожу", - уточняется в сообщении.
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Что известно об амбициях Патрушева
Ранее сообщалось о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев может стремиться занять место президента Владимира Путина. Он приобретает все большее влияние, и именно его идеи могут лежать в основе решений, принятых нынешним хозяином Кремля.
Как пишет The Washington Post, Патрушев более двух десятилетий находился за кулисами в роли "маклера власти", однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину он стал гораздо заметнее.
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