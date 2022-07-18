Травили синтетическим ядом: на правую руку Путина совершено покушение – СМИ

Владимир Путин и Николай Патрушев / Фото Reuters, Википедия

Совершено покушение на главу Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который является одним из ближайших соратников Владимира Путина и выступает ярым сторонником продолжения войны с Украиной.

Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашел домой, пишет российский Телеграмм-канал Генерал СВР, нередко публикующий инсайдерскую информацию из Кремля.

"Оперативно сработала охрана, сразу вызвав к нему бригаду медиков", - сообщается со ссылкой на осведомленные источники.

При этом врачи осмотрели секретаря СБ РФ и заявили о необходимости его госпитализации. В то же время после оказания помощи в стабильном состоянии его якобы доставили домой.

"Результаты его анализов подтвердили, что отравляющим веществом являлся синтетический яд. Патрушева спасла своевременно оказанная медицинская помощь и, вероятно, недостаточно высокая концентрация отравляющего вещества, поступившего в организм через кожу", - уточняется в сообщении.

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Что известно об амбициях Патрушева

Ранее сообщалось о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев может стремиться занять место президента Владимира Путина. Он приобретает все большее влияние, и именно его идеи могут лежать в основе решений, принятых нынешним хозяином Кремля.

Как пишет The Washington Post, Патрушев более двух десятилетий находился за кулисами в роли "маклера власти", однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину он стал гораздо заметнее.

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