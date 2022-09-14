Хлопок и задымление: в РФ произошло нападение на кортеж Путина – СМИ

Начальник личной охраны президента РФ и ещё несколько человек отстранены и находятся под стражей.
В России произошло нападение на кортеж президента Владимира Путина в то время, как он находился в одном из автомобилей.
Нападение на кортеж Путина произошло во время следования колонны авто в одну из резиденций президента РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.
Уточняется, что Путин находился в дублирующем кортеже, куда иногда пересаживается по рекомендации службы безопасности.
По данным источника, на пути к резиденции, за несколько километров, первый автомобиль сопровождения был заблокирован автомобилем скорой помощи, а второй автомобиль сопровождения объехал не останавливаясь внезапно возникшее препятствие: "А во время объезда препятствия третьим авто, в котором находился Путин, со стороны левого переднего колеса прозвучал громкий хлопок с последующим сильным задымлением".
Отмечается, что впоследствии за рулём автомобиля скорой помощи, которым был заблокирован первый автомобиль из кортежа, был обнаружен труп мужчины. При этом расследование инцидента и вся информация по нему засекречена, всех посвященных предупредили об ответственности за распространение.
"Начальник личной охраны президента и ещё несколько человек отстранены и находятся под стражей. О передвижении президента в этом кортеже знал узкий круг лиц и все они из службы безопасности президента. После инцидента трое из них исчезли, это были именно те люди, что находились в первом авто кортежа, судьба их на данный момент не известна, автомобиль на котором они передвигались был найден пустым в нескольких километрах от происшествия", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что было совершено покушение на главу Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который является одним из ближайших соратников Владимира Путина и выступает ярым сторонником продолжения войны с Украиной.
Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашел домой.
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