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ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы по украинскому экспорту

3 июня 2022, 17:38

Европейская комиссия приветствует скорейшее принятие этих мероприятий Европарламентом и Советом ЕС.

ЕС, Украина
ЕС / pixabay

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, который направляется на европейский рынок.

Как заявила представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер на брифинге в Брюсселе, так сделали, чтобы помочь возобновлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии.

"Регуляторные правила, которые временно приостанавливают все сборы по импорту, поступающие в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня и будут действовать до 5 июня 2023 года", - отметила представитель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что Европейская комиссия приветствует скорейшее принятие этих мероприятий Европарламентом и Советом ЕС.

"Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, значительно ослабленной вследствие российской агрессии. Он поможет преодолеть трудную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", - подчеркнула Гарсия Феррер.

Отметим, еще 27 апреля Европейская комиссия предложила отменить на год импортные пошлины на украинский экспорт в страны ЕС.

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Вступление Украины в Евросоюз

Руководитель представительства Евросоюза Украина Матти Маасикас ранее заявил, что уже в июне Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. По его словам, страны наднационального объединения должны выяснить, соответствует ли государство Копенгагенским критериям.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква 17 апреля сказал, что Киев уже заполнил опросник о статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь украинскому государству следует ожидать рекомендаций со стороны Европейской Комиссии.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украина, дескать, не должна получить статус страны-кандидата в Евросоюз в июне. По его словам, следует подумать о других моделях интеграции Украины в ЕС, кроме евроинтеграции Киева, а страны западных Балкан проходили более длительный путь перед предоставлением такого статуса.

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