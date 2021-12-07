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Если Россия нападет на Украину, США заставят Германию зарубить Северный поток-2 – Bloomberg

7 декабря 2021, 19:11

В Вашингтоне рассматривают проект СП-2 в качестве возможного рычага давления на президента РФ Владимира Путина.

Северный поток-2
Северный поток-2 важен для Путина, поскольку магистраль может обеспечить РФ большие объемы продажа газа в Европу / Reuters

Если Россия решится пойти на новую военную операцию против Украины, США обратятся к властям Германии с требованием отказаться реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. Причем Берлин должен будет взять на себя такое обязательство.

Как сообщает агентство Bloomberg, Штаты потребуют от нового правительства Германии принять обязательства по отказу от запуска Северного потока-2 в случае военного вторжения России в Украину.

Материале также отмечается, что сегодня Запад рассматривает газопровод СП-2 как возможный рычаг давления на главу Кремля Владимира Путина.

"Северный поток – 2" важен как для Путина, поскольку он является маршрутом для продажи больших объемов газа в Европу, так и для Германии, которая полагается на поставки из России. Долгосрочный проект трубопровода был периодическим источником напряженности между США и Германией, поскольку администрация канцлера Ангелы Меркель не желала использовать его в качестве политического инструмента в отношениях с Путиным", - пишут журналисты.

Кроме того, в агентстве напомнили, что критики Северного потока-2 давно выступают против реализации проекта, поскольку он серьезно усиливает зависимость Европы от газа из России. И если в 2020 году Газпром поставил в страны Евросоюза треть от всего потребляемого Европой газа, то такая зависимость, учитывая сокращение внутренней добычи газа в ЕС, только усилится.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение приостановить процедуру сертификации компании-оператора российского энергетического проекта Северный поток-2.

В Берлине акцентировали внимание на том, что причиной остановки процесса по СП-2 является несоответствие структуры собственности проекта законодательству Германии.

Для того, чтобы сертификация продолжилась, компания Nord Stream AG – оператор газопровода Северный поток-2 – должна на территории Германии зарегистрировать компанию, которая станет владельцем немецкого участка магистрали.

Пока требование регулятора Германии не будет выполнено, сертификацию российского энергопроекта СП-2 не возобновят.

В Нафтогазе заявили о том, что Россия в процессе сертификации проекта Северный поток-2 задействовала приемы, связанные с "юридическими трюками. По словам главы украинской компании Юрия Витренко, теперь Газпром собирается зарегистрировать в Германии юридическое лицо, которое планируют сделать оператором только немецкой части трубопровода. Менеджер полагает, что такие действия не соответствуют правилам Европы, и призывает США ударить санкциями по новой российской компании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва выполнит все требования немецкого регулятора, поскольку намерена запустить Северный поток-2 как можно скорее.

viber
новости России новости США Bloomberg Северный поток-2
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