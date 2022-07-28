"Это выглядит мерзко": Лукашенко уничтожил свое место в истории - Подоляк

Лукашенко уничтожил свое место в истории Беларуси - Подоляк / ОПУ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поддержкой кровавой войны России против Украины уничтожил свое место в истории его страны, говорится в заявлении советника главы ОП Михаила Подоляка во время телемарафона в четверг, 28 июля.

По словам советника Офиса президента, Лукашенко все сделал для того, чтобы не было белорусской государственности, и его страна вошла в состав России.

"Страна и господин Лукашенко ведут себя примитивно и вызывающе, то есть они обижают логику как таковую. Даже если ты свое воздушное пространство даешь, чтобы бомбить мирные города Украины, нужно держать язык за зубами. Но это не о Лукашенко, он настолько трепливый, что это выглядит мерзко", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в истории четко будет зафиксировано, кто такой Лукашенко.

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"Он уничтожил репутацию своей страны, перспективы своей страны, уничтожил свое место в истории этой страны, как господин (президент России, - ред.) Путин. Это феноменальное достижение двух типов", - добавил Подоляк.

Скандальные заявления Лукашенко

Как сообщал Главред, Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что с 1990-х годов мечтал о создании панславянского государства, в котором видел "поляков, словаков, болгар и прочих". По его словам, это он, а не российский президент Владимир Путин хотел его создания.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих", — сказал Лукашенко.

"Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", — добавил непризнанный президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко начал раздавать Украине советы, рассказывая, что надо сделать, чтобы якобы закончить войну "прямо сейчас". Он призвал украинскую власть сесть за стол переговоров.

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