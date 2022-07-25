Дипломат рассказал, способен ли Лукашенко предать Путина и нападет ли на Украину

Рискнет ли Лукашенко напасть на Украину - Огрызко / Главред

Шансов на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступит против Путина "физически нет", ведь сегодня армия и спецслужбы страны полностью контролируются Москвой. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Думаю, что шансов на то, что Лукашенко выступит против Путина, просто физически нет. Ведь все, что сегодня есть в Беларуси, контролируется Москвой: и армия, и спецслужбы. То есть шансов на мятеж против Путина нет в принципе", - отметил бывший глава МИД Украины.

Также дипломат считает, что Александр Лукашенко вряд ли отдаст приказ о начале войны против Украины.

"А вот захочет ли Лукашенко рисковать и давать приказ о начале военных действий против Украины – очень сомневаюсь, потому что, во-первых, он знает, что белорусские военные не имеют той выучки, которая есть у украинцев, во-вторых, он прекрасно видит, что происходит на фронтах, и понимает, что Беларусь не продвинется никуда, а сразу понесет колоссальные потери, и ее наступление захлебнется", - сообщил Владимир Огрызко.

В то же время, он не исключил различных провокаций со стороны беларусской границы.

"Впрочем, для того, чтобы сдержать и отвлечь часть украинских войск, могут быть устроены определенные провокации, например, обстрелы приграничных с Беларусью населенных пунктов, полеты авиации вдоль границы, обстрелы Украины с территории Беларуси российскими войсками, что происходит и сейчас. Все это может быть. Но полномасштабного наступления, тем более, теми силами, которые есть сегодня в Беларуси (а их совсем немного), по мнению военных специалистов, не будет. Нет оснований ожидать с северной границы серьезной угрозы", - подытожил дипломат.

Как сообщал Главред, Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что с 1990-х годов мечтал о создании панславянского государства, в котором видел "поляков, словаков, болгар и прочих". По его словам, это он, а не российский президент Владимир Путин хотел его создания.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих", — сказал Лукашенко.

"Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", — добавил непризнанный президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко начал раздавать Украине советы, рассказывая, что надо сделать, чтобы якобы закончить войну "прямо сейчас". Он призвал украинскую власть сесть за стол переговоров.

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