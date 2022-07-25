Оппозиционерка из РФ рассказал, как Путин и Лукашенко не могут поделить лавры "собирателя земель"

Лукашенко обманул Путина, считает Ольга Курносова / kanaldom.tv

Александр Лукашенко обманул президента РФ Владимира Путина своими заявлениями об его авторстве идей "панславянского государства" и нежелания быть частью "русского мира".

Такое мнение озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова в интервью изданию Obozrevatel, отвечая на вопрос, посягает ли Лукашенко на лавры российского диктатора.

"Он не только посягает. Он говорит, что не собирается вписываться в путинский "русский мир", что не готов быть частью этого "мира". Лукашенко говорит: "Давайте какое-нибудь панславянское братство, которое, между прочим, я придумал". И оно должно быть достаточно широким, потому что славян много – болгары, поляки, словаки... Кого там только нет. "И все это наши братские народы" (…) Поэтому в очередной раз Лукашенко Путина обманул", — отметила Курносова.

Также она подчеркнула, что Лукашенко, по ее мнению, сильнее Путина как политик.

"Ну, это вполне в его манере. Он все время так ведет себя. Именно поэтому я всегда говорю, что как политик Лукашенко сильнее Путина", — сказала Курносова.

Как сообщал Главред, Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что с 1990-х годов мечтал о создании панславянского государства, в котором видел "поляков, словаков, болгар и прочих". По его словам, это он, а не российский президент Владимир Путин хотел его создания.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих", — сказал Лукашенко.

"Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", — добавил непризнанный президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко начал раздавать Украине советы, рассказывая, что надо сделать, чтобы якобы закончить войну "прямо сейчас". Он призвал украинскую власть сесть за стол переговоров.

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